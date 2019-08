Qui és mossèn Josep Maria Turull?

Josep Maria Turull, cosí de l'exconseller Jordi Turull que es troba en presó preventiva, ha estat nomenat recentment prior de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.





El nou mossèn de la capella de Sant Jordi substitueix en el càrrec Joan Evangelista Jarque, que ha estat el prior del Palau de la Generalitat durant 42 anys i que havia estat nomenat pel president Josep Tarradellas.





Ara, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha nomenat el cosí de l'exconseller Turull com a nou prior, però qui és Josep Maria Turull i per què ostenta aquest càrrec?





Va néixer el 1966 a la localitat barcelonina de Parets del Vallès en el si d'una família adinerada. D'ell s'explica que va ser el nen mimat del nacional progressisme eclesial.





Quan es va conèixer la notícia que es la feia prior, molts no sabien que existia la capella Sant Jordi, i tampoc quins eren els seus mèrits, més enllà de pertànyer al 'clan' Turull.





En ambients eclesiàstics de Barcelona, al sacerdot Josep Maria Turull Garriga sí se'l coneix bé. Té un altre germà capellà, Joan, membre del comitè local convergent de Parets. Va estudiar al Seminari Menor i va estar molt proper a les Joventuts de Convergència.





Gràcies a l'ajuda de teòleg Josep Maria Rovira Belloso, va ser enviat a Roma a estudiar, d'on va tornar sense haver aprovat el doctorat.





El 2004, va ser un dels líders de la manifestació de sacerdots en protesta per la partició de la diòcesi de Barcelona que va establir el papa Joan Pau II, amb les noves demarcacions de Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Ell va ser qui va llegir el manifest de protesta.





Segons fonts eclesiàstiques, l'arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach va fer el possible per nomenar Puer Haeres bisbe auxiliar de Barcelona, ja que la imatge de mossèn rondinaire de Turull no era del grat de Sistach.





Turull va ser rector de la parròquia de Sant Raimon de Penyafort, a la Rambla de Catalunya de Barcelona, vicari amb Sistach i rector del Seminari i Canonge catredalicio.





Va ocupar diferents delegacions episcopals i va ser representant del capítol catedralici a l'Hospital de Sant Pau. Quan Juan José Omella va ser nomenat arquebisbe de Barcelona, Turull va ser designat rector de la Basílica de la Sagrada Família.





Amb tota aquesta acumulació de càrrecs, sembla que ha estat el perfil ideal per Torra aposti per ell com prior de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En qualsevol cas, és l'arquebisbe de Barcelona qui té l'última paraula.