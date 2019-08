El Partit Laborista ha dit aquest dilluns que estan considerant realitzar, juntament amb altres partits del Parlament, una moció de censura contra l'actual primer ministre britànic, Boris Johnson.









"Qui confia en Boris Johnson a part de la gent més propera a ell?", ha declarat Diane Abbott, la responsable d'afers interiors del Partit Laborista, en una entrevista per a la BBC. La diputada ha aclarit que ella no està en la posició de confirmar que hi haurà una moció de censura, però ha expressat que "hauria de ser una opció".





"Estem contactant amb la resta de partits al Parlament perquè si fem una moció de censura puguem fer-la amb tota la confiança que tirarà endavant", ha dit Abbott.





En cas de tirar endavant la moció de censura, seria necessari un candidat de consens amb els suficients suports per reemplaçar Johnson immediatament, abans del 31 d'octubre, data prevista pel Brexit sense acord. De no haver-hi candidat, Johnson tindria la potestat de convocar les eleccions fins i tot passada la data del divorci.