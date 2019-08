Mango opta per tancar botigues per sortir de pèrdues

La multinacional Mango preveu tancar botigues per sortir de números vermells, després de tres anys arrossegant pèrdues. Des del 2016, ha tancat 34 establiments i en l'actualitat compta amb 2.183 locals.









No obstant això, la superfície ha augmentat fins a arribar als 817.000 metres quadrats, fet que suposa un augment del 2,3 per cent en dos anys.





Mango va aconseguir unes vendes de 2.233 milions d'euros durant 2018, el que representa 40 milions d'euros més i un creixement del 1,8% respecte a l'any anterior.





L'augment en la facturació, que se suma a un menor impacte de les rebaixes i les promocions, ha permès a la companyia un augment del seu marge brut de dos punts i mig, fins el 58,5%.





Aquest ascens, de 78 milions d'euros, es trasllada a tots els marges del compte de resultats, amb l'obtenció d'un EBIDTA de 135 milions d'euros, el que significa un 17% més que l'any anterior.





També es va produir un creixement del resultat brut que va augmentar un 36% i, després de comptabilitzar els impostos, el resultat net va ser de 35 milions d'euros negatius.





El director general de Mango, Toni Ruiz, ha destacat el 2018 com un any d'entorn complex i en plena transformació del negoci de la moda: "Els clients han valorat bé les nostres col·leccions i hem aconseguit incrementar les nostres vendes, cosa que no havia passat en anys anteriors".





En els dos últims anys, s'ha reduït a la meitat el seu deute financer net en passar de 617 milions d'euros a 315 milions; en concret, la reducció de l'any passat va ser de 100 milions d'euros.





A més, al desembre de 2018 la companyia va signar un acord de refinançament fins a l'any 2023, el que li permet uns terminis d'amortització molt més còmodes.