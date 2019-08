L'"exili" de Puigdemont està sent més dur del que s'esperava. A les fatigoses sortides a l'òpera i els sopars a la clandestinitat regats amb bons vins, se suma ara la necessitat de compartir les difícils hores com a pròfug envoltat d'incondicionals com Pilar Rahola o 'Jami' Matamala.





Per tornar més suportables aquests tràngols, Puigdemont s'ha animat amb uns acords de guitarra entonant "L'Empordà", el conegut himne de Sopa de Cabra.





La vida a l'"exili" és dura... per això no cal ser severs i alegrar-se que encara li queden ànims a Puigdemont per celebrar la seva tradicional festa d'estiu.