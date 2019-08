La censura de C. Tangana irrita els promotors musicals

El president de l'Associació de Promotors Musicals (APM), Albert Salmerón, ha reclamat aquest dilluns que "els canvis polítics" no afectin la programació de festes i festivals de diferents localitats espanyoles, tal com ha passat amb recents casos com els de Luis Pastor o C. Tangana.









"Els promotors i artistes necessitem seguretat jurídica i no incertesa quan estan tancades i a les contractacions. Estem en contra d'aquests canvis de programació als quals es podria considerar una forma de censura", ha assenyalat el promotor.





En qualsevol cas, Salmerón ha matisat que des l'APM no es fa una valoració política, reconeixent a més que "aquesta suposada censura" s'està donant en ajuntaments de diferents formacions polítiques. "Això és el que estem veient aquests dies: potser la dreta tradicionalment havia incidit més en aquesta suposada censura, però ara ho veiem també a l'altra banda de l'arc polític", ha lamentat.





El president de l'APM ha assegurat desconèixer si la 'censura' a artistes ha augmentat en l'últim any, tot i que ha assenyalat que "qualsevol cosa que passa ara d'aquest estil s'amplifica més que abans". "Ja veurem si a la tornada d'estiu vam estudiar aquest tema, tant de bo no es produeixin més casos", ha conclòs.