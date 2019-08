Una catedral instal·la un tobogan en el seu interior per atreure visitants

La catedral de Norwich, un temple de culte anglicà situat al comtat de Norfolk (Anglaterra), ha instal·lat un tobogan de 15 metres d'alt en el seu interior amb l'objectiu d'atreure visitants.













L'atracció estarà oberta a totes aquelles persones que vulguin acostar-se fins el proper diumenge 18 d'agost i forma part d'una iniciativa missionera d'onze dies anomenada 'Seeing it Differently' (Veure-ho diferent), segons informa l'Església d'Anglaterra al seu web.





Aquest projecte té com a objectiu descobrir idees creatives per apropar a la gent a l'Església.





Precisament, el reverend Andy Bryant, responsable de Missió i Pastoral, ha convocat aquest dilluns 12 d'agost a la Catedral a tots aquells interessats per a plantejar més propostes innovadores.





"Com podem connectar amb aquells per als que l'Església mai no apareix en la seva agenda?", Pregunta el reverend Andy Bryant, a qui va tenir la idea del tobogan quan visitava la Capella Sixtina, segons publica The Guardian.





El reverend va pensar que els visitants de la Catedral de Norwich no podien gaudir dels sortints del sostre del temple, cosa que sí podran apreciar durant aquesta setmana gràcies a aquesta iniciativa. El principal objectiu és explicar als visitants la història de la Bíblia que s'amaga després d'aquests sortints i que s'acosten a l'Església anglicana i a Déu des de "una nova perspectiva".