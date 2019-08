Simone Biles impressiona amb dues acrobàcies increïbles

La quatre vegades campiona del món Simone Biles impressionat a la final dels campionats dels Estats Units celebrada aquest diumenge a Kansas amb dos acrobàcies increïbles mai vistes abans i s'ha proclamat, per sisena vegada, com la millor gimnasta del país. Ara es prepara per Tòquio 2010.





Biles, de 22 anys, ha delectat durant el seu exercici en terra amb un doble mortal amb tres piruetes. Mai fins ara s'havien vist aquests moviments en aquesta disciplina.





Per aconseguir aquest art cal una potència i una coordinació que fins ara ningú ha aconseguit. Es tracta de fer un doble mortal cap enrere amb les cames flexionades i, alhora, girar a l'eix transversal fins a completar les tres voltes.





Les entrenaments ja deixaven preveure que anava a fer una gran actuació, però no ha estat fins aquest diumenge que l'ha fet oficialment davant els jutges, obtenint la màxima puntuació.