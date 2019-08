Garicano (Cs) defensa Valls perquè Maragall hagués estat "molt pitjor" que Colau

L'eurodiputat de Ciutadans Luis Garicano ha reivindicat aquest dilluns el seu suport el regidor de Barcelona pel Canvi i exprimer ministre francès Manuel Valls insistint que el president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragll, hauria estat "encara molt pitjor" alcalde que Ada Colau.









"Molt d'acord Manuel. Ada Colau és dolenta, Maragall explica en el seu article per què ell seria encara molt, molt, pitjor", ha escrit Garicano en un apunt al seu compte de Twitter citant un article periodístic del líder republicà.





La notícia havia estat compartida hores abans per Manuel Valls, a qui la direcció de Ciutadans va recolzar com a candidat a la Ciutat Comtal. El mateix nucli del partit es va deslligar del dirigent francès per oferir els seus vots a Colau per evitar "un alcalde independentista".





"Per als que encara em critiquen per haver impedit l'elecció d'un alcalde separatista ... una lectura interessant i molt pedagògica...", ha escrit Valls en el seu missatge en la mateixa xarxa social, fent al·lusió a les crítiques rebudes des de la formació taronja per la seva decisió de votar a favor de la reelecció de l'actual alcaldessa.





Garicano ja va donar suport el passat mes de juny a Valls "per evitar un resultat encara pitjor" a la capital catalana. "Es pot votar Colau encara que a un li sembli dolentíssima alcaldessa per evitar un resultat potser catastròfic", va dir llavors Garicano. Avui, Valls ha volgut agrair el seu suport: "Gràcies Luis..si ... molt molt pitjor".