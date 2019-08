Renfe cancel·la centenars de trens per la vaga de CGT

La segona jornada d'aturades convocada pel sindicat CGT per a aquest dimecres 14 de juliol ha provocat la cancel·lació d'uns 325 trens, entre AVE i Llarga Distància, Mitja Distància i Mercaderies, segons es desprèn de la resolució de serveis mínims fixat pel Ministeri de Foment.









Les aturades coincideixen amb l'inici del pont d'agost del dia 15, festivitat en la majoria de comunitats d'Espanya i una de les jornades en què s'espera major mobilitat a les vacances d'estiu dels espanyols.





Es tracta del segon dels quatre dies d'aturada parcials als quals CGT crida als treballadors de Renfe, després del realitzat el passat 31 de juliol, i suposarà una parada de quatre hores, entre les 12.00 i les 16.00 hores i entre les 20.00 i les 24.00 hores. Les dues properes jornades d'aturades estan previstes per al 31 d'agost i l'1 de setembre.





1.152 TRENS CANCEL·LATS





Davant els quatre dies d'aturades programats per CGT, sindicat minoritari al comitè d'empresa de Renfe, el Ministeri de Foment va dictar serveis mínims per garantir 1.876 dels 3.028 trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància, Mitja Distància i Mercaderies afectats per la vaga, cancel·lar un total de 1.152 trens.





Dels 1.059 trens d'Alta Velocitat i Llarga Distància afectats per les aturades, circularan durant els quatre dies un total de 829, establint-se serveis mínims del 78%. S'han cancel·lat 230 trens.





En el cas de la Mitja Distància, Foment ha fixat uns serveis mínims del 65%, garantint un total de 899 trens per aquests quatre dies dels 1.376 trens afectats per les aturades. S'han cancel·lat 477 trens.





Finalment, el total de cancel·lacions per aquestes aturades en el servei de Mercaderies arriba a un total de 445 trens, ja que dels 593 trens afectats s'ha garantit la circulació de 148, uns serveis mínims del 25%.





En el cas del servei de Rodalies que Renfe presta a una dotzena de ciutats, entre elles Madrid i Barcelona, els serveis mínims cobreixen la meitat del servei, el 50%, percentatge que s'eleva fins al 75% en el cas de coincidir amb franges de 'hora punta'.





FOMENT AL·LEGA UN "DANY SUPERIOR I INNECESSARI" A VIATGERS





En la seva resolució, el Ministeri de Foment atribueix els percentatges de serveis essencials al fet que les aturades es convoquen en un dia d'"excepcional moviment de viatgers".





"Coincideixen la mobilitat pròpia de dies laborals amb l'operació sortida i retorn de vacances, i amb l'inici del pont del 15 d'agost, afectant, per tant, a tots els tipus de trens", argumenta Foment.





"Si no determinar-se serveis mínims, l'exercici del dret a la vaga originaria un dany superior i innecessari per als ciutadans", conclou el Ministeri, que alerta del col·lapse de les carreteres d'accés a les grans capitals en cas de restringir el servei de Rodalies o el perjudici que es causaria al "excepcional" nombre de viatgers que ha reservat "amb gran antelació" bitllets per a aquestes dates.





CGT CONSIDERA "DESMESURATS" ELS SERVEIS MÍNIMS





Tot i això, CGT va estimar, de cara a les aturades del 31 de juliol, que els serveis mínims decretats eren "desmesurats" i que generaven un "enorme desequilibri entre el dret fonamental de vaga i el dret a la mobilitat".





Amb la seva convocatòria de vaga, que succeeix a la qual CCOO va dur a terme a l'operadora el passat 15 de juliol, el sindicat reclama un augment de la plantilla de Renfe.





A més, denuncia la "impossibilitat" de complir l'"esperit" de la reducció de la jornada laboral setmanal a 37,5 hores davant la decisió de l'empresa d'aplicar-la diàriament, amb una disminució de 17 minuts del temps de treball, en comptes de forma acumulada, sumant dies lliures.