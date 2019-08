El jutge Llarena torna a Catalunya per vacances

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tornat a Catalunya, després dels constants escraches i amenaces, i ha passat deu dies a la platja amb la família.









El magistrat del 'procés' ha acudit a la Costa Brava acompanyat de personal de seguretat, en concret, de quatre escortes. En aquesta ocasió, a diferència de l'any passat, no hi ha hagut incidents en les comptades sortides per sopar amb amics.





Seguint les indicacions del Ministeri de l'Interior, Llarena ha primat la discreció, com anar a la platja en hores menys concorregudes per passar desapercebut.





El jutge manté oberta la peça que afecta l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de fugits de la Justícia, sobre els qui pesa una ordre de detenció en territori nacional.





Des d'octubre de 2017 Llanera ha patit diverses incidències a Catalunya, el que el va obligar a deixar el seu domicili a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) per traslladar el seu lloc de residència a Madrid.





Ha patit pintades amenaçadores i atacs contra l'habitatge en forma de pintura groga. També ha patit accions dels Comitès en Defensa de la República (CDR) en un restaurant de Mont-ras (Girona) i en un altre local de Palafrugell (Girona).