​Els guanyadors i finalistes dels Premis EmprenedorXXI viatgen a Silicon Valley i Cambridge

Representants de les empreses guanyadores i finalistes de la dotzena edició d'aquests guardons han conegut de primera mà el dia a dia d'empreses pioneres en tecnologia instal·lades en la meca de l'emprenedoria, com Google, i uns altres han rebut un curs internacional de creixement empresarial a la Universitat de Cambridge.













Un total de 12 guanyadors i finalistes de la dotzena edició dels Premis EmprenedorXXI, impulsats per CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada per a empreses tecnològiques i innovadores i els seus inversors, han pogut gaudir d'un programa internacional d'acompanyament a Silicon Valley, organitzat per ESADE en col·laboració amb la Singularity University.





Durant la seva estada, Triditive, Zeleros, Huub, PeekMed, Pro Drone, Seacliq, BeePlanet Factory, GlyCardial, Mitiga, Predictiva, Feltwood y Nido Robotics han pogut conèixer de primera mà les tecnologies amb potencial per modificar les regles del joc de diferents indústries i se'ls hi ha proporcionat eines per poder desenvolupar idees disruptives.





Como indica Iván Bofarull (ESADE), director del programa formatiu, "aquesta iniciativa pretén ajudar els emprenedors espanyols a ser més ambiciosos amb els seus projectes i pensar en gran, amb la metodologia Moonshot Thinking".





Per a Pedro Araújo (Seacliq), "aquest programa proporciona als empresaris una perspectiva molt interessant sobre com establir metes ambicioses per al negoci, sense oblidar centrar-se en el que més importa".





Judit Cubedo (GlyCardial), apunta que "m'ha ajudat a prendre consciència de la necessitat d'emfatitzar el propòsit i la missió de la nostra empresa, no només a nivell extern sinó també dins de la companyia".





Per part seva, Jon Asín (BeePlanet Factory), ha dit que "aquesta experiència m'ha estat molt útil per comprendre millor el meu paper com CEO i quins han de ser els següents passos a donar per aconseguir que el nostre projecte tingui èxit", mentre que Pablo Enciso (Predictiva) indica que "l'objectiu principal d'haver participat en aquest programa és prendre perspectiva de les coses i tractar de veure els problemes d'una altra forma, amb nous enfocaments".





A més, se'ls ajuda a fer una prospecció de mercat, analitzar oportunitats i, en definitiva, conèixer un ecosistema únic com és Silicon Valley.





L'activitat forma part del programa d'acompanyament desenvolupat per CaixaBank, l'objectiu del qual és proporcionar als participants informació per localitzar mercats, sectors i persones que poden arribar a ser clau per al desenvolupament de la seva empresa.





Durant la seva estada, els participants han conegut el dia a dia d'empreses espanyoles que han desembarcat a San Francisco per quedar-se, han après les regles del joc per als inversors de capital risc, han tingut l'oportunitat de conèixer de primera rajo casos d'èxit, com Google, i l'ecosistema emprenedor de la capital mundial de la tecnologia.





Aquest programa es dirigeix a empreses que es troben en una fase més avançada i pretén ser un curs transformacional, inspiracional, exploratori. Un dels objectius és incentivar un canvi de mentalitat, que puguin transformar la seva indústria, pensar en gran i global i aprendre a anticipar-se a amenaces futures.