El turisme rural assoleix una ocupació del 63% a Espanya i el 68% a Catalunya a l'agost

El turisme rural a Espanya presenta una previsió d'ocupació del 63% per al pont del 15 d'agost, segons les més de 10.000 calendaris actualitzats d'allotjaments a la web d'allotjaments rurals EscapadaRural.com, que situa Màlaga i la seva fira com un les destinacions favorites per a aquest proper pont festiu.









La mitjana d'ocupació per a aquest mes d'agost a Espanya (46%) és quatre punts superior a la recollida durant el mateix període de 2018, quan es va situar en un 42%, les reserves d'última hora motivades tant per la bona climatologia com per aquest pont del 15 d'agost, han millorat les previsions d'ocupació per a aquestes dates assenyalades i s'estima que permetin, al seu torn, elevar les previsions a final de mes.





El major volum de reserves registrades per a la tradicional festivitat de l'Assumpció, celebrada a tot el país, es concentra al nord d'Espanya i en les zones de costa, que han estat les preferides pels espanyols per passar aquests dies festius.





L'ocupació per aquestes dates és set punts superior a la previsió de l'any passat (56%). La principal raó és que aquest any el dia festiu és un dijous i, per tant, augmenta el nombre de persones que aprofita per fer pont.





Encara que tots els dies tenen una ocupació similar, la jornada en què es preveu arribar a uns valors màxims d'ocupació serà el divendres 16 d'agost. L'ocupació als allotjaments rurals s'espera que arribi el 64% de durant aquesta jornada.





Pel que fa a les dades d'ocupació per comunitats autònomes, Astúries i Navarra són els territoris més sol·licitats pels turistes rurals, amb un 76% d'ocupació en els dos casos, seguits per Andalusia (71%).





De prop el segueixen al País Basc (69%), Cantàbria i Catalunya, amb un 68% d'ocupació cadascuna. Múrcia (65%), Galícia (64%), el País Valencià (63%) i Aragó (58%) completen el rànquing de les deu comunitats autònomes amb majors nivells d'ocupació. Per contra, les regions amb menor ocupació en els seus allotjaments rurals són Castella-la Manxa (46%), Madrid (43%) i la Rioja (41%).