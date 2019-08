La Fiscalia investigarà una empresa de ventres de lloguer

La Fiscalia General de l'Estat ha encarregat a la Fiscalia de l'Audiència Nacional que investigui les presumptes activitats delictives d'una empresa que ofereix serveis de gestació subrogada a Ucraïna a través de la seva seu a Espanya.





Després d'estudiar els fets denunciats i la documentació relativa a aquesta empresa aportada pel Ministeri de Justícia, que dirigeix Dolors Delgado, la Fiscalia General ha remès un ofici a la Fiscalia de l'Audiència Nacional perquè procedeixi a analitzar les activitats d'aquesta mercantil.









Tal com ha explicat la Fiscalia General, la Fiscalia de l'Audiència Nacional és competent per investigar si els serveis prestats per l'empresa qüestionada són constitutius de delictes, malgrat que "part dels fets hagin tingut lloc fora d'Espanya".





ESTUDIARAN SI LA DOCUMENTACIÓ APORTADA HA PROU





La Fiscalia de l'Audiència Nacional obrirà diligències d'investigació per valorar els fets denunciats i estudiarà si la documentació aportada fins al moment és suficient per veure si hi ha indicis de delicte o es necessiten més proves, com informes pericials, documentació o declaracions de testimonis.





Si finalment, el Ministeri Públic considera que l'empresa denunciada ha pogut incórrer en alguna conducta delictiva, ha de manar el cas a un jutjat perquè es judicialitze i comenci a investigar els fets. En cas contrari, procedirà a l'arxiu de les diligències.





L'EMPRESA realitzaria SERVEIS DE GESTACIÓ subrogada A UCRAÏNA





La denúncia de la ministra de Justícia en funcions fa referència a una empresa que presumptament realitzaria serveis de gestació subrogada a Ucraïna a través de la seva seu a Espanya i que s'oferien en una pàgina web.





TRÀFIC DE PERSONES, FALSEDAT DOCUMENTAL O EVASIÓ FISCAL





Tot això, ha resultat de la investigació que està en tràmit a Ucraïna, on, a diferència d'Espanya, la gestació subrogada és legal.





Així, la documentació remesa al Ministeri Públic necessita que els fets atribuïbles poden ser constitutius dels delictes de tràfic de persones, falsedat documental, transferència il·legal de persones a través de frontera estatal i evasió fiscal, segons tipificació del Codi Penal ucraïnès.





Fins al moment, aquests fets ocorreguts a Espanya no estan sent investigats a Ucraïna, de manera que la Fiscalia adverteix que "els indicis existents estan encara en fase embrionària".





El Ministeri de Justícia va emetre un comunicat informant que havia instat la Fiscalia a investigar a les empreses intermediàries de gestació subrogada que operen a Espanya, després de recordar que la gestació per "ventre de lloguer" és una "pràctica prohibida" per la legislació espanyola .





Així mateix, ha assenyalat que les agències que ofereixen aquests serveis a Espanya "es lucren mitjançant aquesta activitat il·legal que realitzen en tercers països".