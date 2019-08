La Justícia brasilera extradita un dels autors de la matança dels advocats d'Atocha

La Sala Segona del Tribunal Suprem del Brasil ha autoritzat l'extradició a Espanya de Carlos García Juliá, un dels autors de la matança dels advocats d'Atocha de 1977, que va ser detingut el desembre de 2018 a Sao Paulo després de més de 20 anys en crida i cerca.









La decisió del Suprem sobre García Juliá, condemnat el 1980 a Informació 193 anys de presó com a autor material de cinc assassinats al despatx dels advocats laboralistes al centre de Madrid, s'ha pres per unanimitat i segueix el criteri de la Fiscalia General brasilera, segons ha informat en una nota de premsa aquest últim òrgan.





Els magistrats consideren que la petició d'extradició de les autoritats espanyols compleix els requisits de doble tipicitat i doble càstig i, a més, la causa per la qual es reclama a García Juliá no es refereix a crims polítics, sinó a delictes comuns.





Segons la fiscal general, Raquel Dodge, la sol·licitud d'extradició descriu adequadament els fets i no va ser presentada "amb el propòsit de fustigar o castigar el extradit per les seves opinions polítiques".





FUGIT DES DE 1994





Com a integrant del grup de terroristes d'extrema dreta que van perpetrar la matança en un despatx d'advocats de Comissions Obreres al carrer Atocha de Madrid, García Juliá va ser condemnat com a autor material de cinc assassinats, així com per altres tres assassinats frustrats i per tinença d'armes.





Després de cometre el crim, a l'edat de 22 anys, va passar més d'un mes amagat fins que va ser detingut al març de 1977 i, posteriorment, jutjat i condemnat. En 1991 se li va concedir la llibertat condicional i en 1994 va sol·licitar autorització judicial per a sortir d'Espanya.





Des de llavors, va aconseguir mantenir-se ocult sense atendre el requeriment judicial formal, residint en països com Xile, l'Argentina, Veneçuela i, finalment, el Brasil. Quan va ser arrestat el desembre passat, García Juliá utilitzava una identitat falsa d'un ciutadà veneçolà.





L'Audiència Nacional havia mantingut oberta la petició de cerca, detenció i ingrés a la presó de García Juliá perquè complís a Espanya els més de 3.800 dies (poc més de deu anys) que té pendent de presó després que se li revoqués la concessió de llibertat provisional.