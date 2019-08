El PP registra la marca Catalunya Suma

La direcció nacional del PP ha registrat "per si de cas" la marca Catalunya Suma amb la qual plantegen concórrer en coalició amb Cs en unes eventuals eleccions catalanes, malgrat que els taronges el rebutgen.









D'aquesta manera busquen emular la coalició electoral Navarra Suma, es va dur a terme a finals de juliol.





Fonts populars asseguren que no hi ha hagut converses ni avenços amb Cs, però volen tenir preparada la possibilitat d'anar en coalició per si es donés un avançament electoral.





"La negativa de Cs impedeix que sigui una realitat, però cal tenir-la preparada per si es dóna una convocatòria electoral", expliquen i subratllen que el registre de la marca s'ha fet coordinadament entre les direcció del partit nacional i la cúpula del PP català.





La portaveu de l'Executiva de Cs, Lorena Roldán, ha descartat la possibilitat de replicar Navarra Suma a Catalunya perquè a la comunitat navarresa es va produir d'acord amb "unes característiques especials que no són extrapolables a altres llocs".





Roldán reconeix que Navarra Suma va ser un èxit en els comicis: "Vam guanyar les eleccions i hauríem format un govern constitucionalista a Navarra de no haver estat pel pacte vergonyós de Sánchez amb Otegi".





"No contemplem aquesta fórmula en altres territoris. Entenem que hi hagi partits que sí que la volen després d'haver collit uns pèssims resultats, partits que van fer concessions als nacionalistes durant 40 anys", ha tancat.