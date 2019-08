El Girona ultima els seus preparatius per a aconseguir el repte: tornar a Primera Divisió

El Girona, després de dues temporades a Primera Divisió, tornarà a començar una campanya en la categoria de plata després d'un any per oblidar, ja que una mala ratxa en la segona volta va condemnar al llavors equip d'Eusebio a baixar de categoria i a perdre la plaça de una forma molt dolorosa, sense guanyar pràcticament al seu estadi en tot el curs.













Després del descens, la plantilla, que havia deixat molt bones sensacions tot i els mals resultats, tenia tots els números de desmantellar-se i deixar al quadre gironí nu i amb un projecte de construir en menys de dos mesos.





LES SORTIDES, DOLOROSES PERÒ PODRIA HAVER ESTAT MOLT PITJOR





Encara que l'aficionat del Girona hauria preferit que Pere Pons, Bernat o Portu lluïssin l'elàstica a ratlles de l'equip, l'estiu a la Costa Brava ha estat positiu pel que fa a sortides. I a falta de pocs dies perquè s'iniciï la competició, on jugadors com Granell, Bonou o Muniesa podrien abandonar la parròquia del Girona, la base de l'any passat segueix mantenint-se.





Les sortides destacades han estat la de Pere Pons l'Alabès, Pere Porro el Manchester City -cedit a Valladolid-, Bernardo l'Espanyol i Portu a la Reial Societat. D'aquesta manera, el millor fitxatge per a l'equip d'Unzué ha estat Stuani, que finalment ha acceptat quedar-se a Segona Divisió malgrat les ofertes que tenia de jugar en lligues més mediàtiques.





D'altra banda, en el capítol de les arribades el Girona ha realitzat un mercat impecable, a falta de concretar dues o tres incorporacions més abans del 31 d'agost.





ELS FITXATGES





El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, està donant alegries als aficionats amb les incorporacions realitzades fins al moment. Jairo, del Cadis, i Juan Carlos, de l'Lugo, van ser les dues primeres incorporacions del quadre català.





El fitxatge més il·lusionant va ser Maffeo, el lateral que ha militat aquesta darrera temporada a l'Stuttgart alemany. El carriler, de nivell suficient per recalar en un equip de Primera, va decidir tornar a casa, a l'equip on triomf, per intentar tornar a l'elit.





Altres incorporacions que agraden són les de Marc Gual i la de Diamanka, dos futbolistes que van brillar la passada temporada a Segona Divisió i que reforcen un Girona que aspira a tot.





Finalment, van arribar a l'equip gironí Samu Saiz i Ignasi Miquel, dos jugadors que van militar al Getafe el curs anterior i que tenen experiència a Primera Divisió. També procedent de la màxima categoria arriba Gerard Gumbau, ex del FC Barcelona, procedent del Leganés.





El club, a dia d'avui, fa servir la incorporació d'un o dos centrals més. Amb aquests perfils, la secretaria tècnica del Girona donaria per finalitzat el mercat.





D'aquesta manera, el Girona es disposa a debutar aquest cap de setmana, a Montilivi, davant l'Sporting de Gijón, davant la seva afició, en un partit en què començar amb victòria seria un bon símptoma que les coses s'han fet bé aquest estiu i afició i jugadors començarien a recórrer el llarg camí de 42 setmanes per pujar, una altra vegada, a Primera Divisió.