Està trucat el vídeo en què suposadament Iglesias fa callar Montero?

Twitter ha fet viral un vídeo segons el qual Pablo Iglesias fa callar Irene Montero i es veu el líder d'Unides Podem actuant de forma grollera.









La imatge que més xoca és la d'Iglesias posant-li la mà a la boca a Montero, que està visiblement enutjada.





Ara bé, experts han assenyalat que es tracta d'un vídeo trucat i consideren que els mitjans que s'han fet ressò d'aquest vídeo no han contrastat la veracitat de les imatges.





Aquests experts consideren que les imatges van ser accelerades en un 25 per cent perquè sembli que Iglesias va tenir una actitud violenta. Asseguren que hi va haver tensió entre la parella, però no discussió.





Sigui com sigui, la família Iglesias-Montero torna a estar a l'ull de la polèmica. Va dir Montero "gilipollas" a Iglesias o un espontani a l'Assemblea de Vistalegre II?





Cert és que Iglesias el va advertir que hi havia càmeres gravant i ella es va adonar de l'error.