L'Open Arms entra en aigües d'Itàlia malgrat el rebuig de Salvini

El vaixell de l'ONG Open Arms, amb 147 migrants i refugiats a bord, està ja fondejat en aigües d'Itàlia, hores després que el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, prohibís expressament l'entrada del vaixell en territori italià.









"Ja fondejat en aigües italianes amb autorització per part de les autoritats. El decret de Salvini ha deixat de tenir efecte malgrat les amenaces d'un nou", ha anunciat l'ONG aquesta matinada, un dia després que el Tribunal Administratiu del Lazio autoritzés aquest moviment.





Ara el vaixell espera algun permís per atracar a port i desembarcar als migrants. "Una nit llarga, però al final s'apropa", ha destacat l'organització.





No obstant això, aquesta mateixa nit, Salvini havia informat per Twitter que havia signat una "nova prohibició" per impedir l'entrada en aigües italianes de l'Open Arms. En la seva opinió, "qui treballa per reobrir els ports no ho fa per rancúnia a Salvini, perjudica el poble italià".





En el seu dictamen, el tribunal italià havia acceptat el recurs formulat per l'ONG espanyola contra el Ministeri de l'Interior, el de Defensa i el d'Infraestructures, a la llum de la "situació d'excepcional gravetat i urgència", tenint en compte que bona part de els rescatats porten més de tretze dies a bord.





Per això, ha autoritzat "l'entrada al vaixell Open Arms en aigües territorials italianes" i que amb això "es presti assistència immediata a les persones rescatades", com ja s'ha fet "en els casos més crítics", en referència a l'evacuació de dos nadons i les seves famílies amb destinació a Itàlia en les últimes hores.