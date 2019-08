Prisa negocia la venda de la seva filial portuguesa Media Capital

Prisa manté negociacions "en règim d'exclusivitat" amb Cofina per a una potencial venda de la participació accionarial que ostenta en la seva filial cotitzada portuguesa Grup Media Capital SGPS, segons ha comunicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).









La portuguesa Comissâo de Mercat do Mercat de Valors Mobiliários (CMVM) va suspendre la cotització a la Borsa de Lisboa tant de Cofina com de Media Capital en el dia d'ahir a l'espera de "la divulgació d'informació rellevant al mercat", després de les notícies publicades.





Grup Media Capital és un conglomerat de comunicació amb marques de referència en l'àmbit de la televisió, la ràdio, la producció audiovisual i internet. El 2017, va obtenir un benefici de 19,7 milions d'euros i uns ingressos de 165,5 milions.





El holding aglutina diversos mitjans de comunicació, com el canal de televisió TVI, així com nombroses cadenes de ràdio (Ràdio Comercial, M80, Smooth, Cidade i Vodafone) i publicacions en premsa escrita com 'Lux Magazine', 'Maxmen', 'Portugal Diário ','Agência Financeira' o ' MaisFutebol '.





Fa dos anys Prisa va subscriure un contracte amb el grup holandès Altice per vendre-li el holding portuguès per 440 milions d'euros, però l'operació es va frustrar al juny de 2018 perquè no va obtenir l'autorització de les autoritats de competència portugueses.