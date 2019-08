El Port Olímpic es converteix en un punt negre dins de la crisi de seguretat a Barcelona

El Port Olímpic s'ha convertit en un dels punts calents en el marc de la crisi de seguretat que viu la ciutat de Barcelona.









El mes de juliol va ser especialment negre amb cinc assassinats, intents de violació i carteristes.

Durant el mes d'agost, les discussions, apunyalaments i morts s'han succeït, fins al punt que el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament ja ha parlat de "crisi de seguretat".





En els més de vint locals que hi ha al Port Olímpic les discussions es consideren ja una mica pràcticament quotidià, tal com reconeixen fonts policials i comerciants, que consideren que la situació cada vegada es fa més difícil de controlar.





Els Mossos d'Esquadra han reforçat la seguretat a la zona i fins i tot hi ha equips d'antiavalots que s'encarreguen de controlar accessos, realitzar registres i identificar a les persones.





Així mateix, està prevista la instal·lació de càmeres i sistemes d'il·luminació per tal d'evitar, per exemple, agressions sexuals.





Per explicar la degradació a la zona, experts ho relacionen amb l'auge de tràfic de droga al barri de la Mina, que està relativament a prop del Port Olímpic.





Fa un any i mig, l'alcaldessa Ada Colau va anunciar una renovació del Port Olímpic l'any 2020. Entre les mesures a estudiar, figura que no hi hagi discoteques i apostar més per les activitats nàutiques.





Els empresaris d'oci nocturn volen presentar també altres possibilitats. Mentrestant, els cossos policials han augmentat en col·laboració, el mateix que ha passat amb altres episodis de la ciutat com les operacions contra els narcopisos.