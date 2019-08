Un centenar de presos moren a les presons espanyoles en el que va d'any

Més d'un centenar de presos han mort en el que va d'any a les presons espanyoles, segons dades dels sindicats, que demanen un augment de plantilles per a pal·liar la situació.









La setmana passada va morir a Estremera (Madrid) un dels interns a causa d'una malaltia, mentre que es va autolesionar altre al centre penitenciari de Badajoz.





Suma i segueix. També aquest mes una presa de l'Hospital Psiquiàtric de Fontcalent (Alacant) es va penjar amb un tros de llençol en una zona sense càmeres; i a finals de juliol una baralla en una cel·la en el mateix centre va acabar amb un ferit de mort.





En total, hi ha 103 morts, a més de casos sense resoldre, com quan el juliol va aparèixer un reclús amb ferides greus per talls al coll i els braços que podrien haver-se fet amb una llauna de tonyina. Encara s'investiga si va ser suïcidi o no.





En el conjunt de 2018, hi va haver 210 presos morts i en 2017 es van produir 147 defuncions.





La droga és una de les causants d'aquestes xifres, i és que només el 2018 va haver-hi 61 morts per aquest tipus de substàncies. El suïcidi és un altre dels factors preocupants, amb 33 l'any passat.









Fonts dels centres penitenciaris asseguren que amb una plantilla més podrien detectar-se alguns d'aquests casos per disminuir les xifres. A més de vigilància, reclamen més personal mèdic.