El Centro Galego de Barcelona iniciarà els treballs de digitalització de la seva biblioteca

El Centro Galego de Barcelona té previst iniciar properament els treballs necessaris per digitalitzar la seva biblioteca, de manera que el catàleg de les seves fonts pugui consultar des del web de la Xarxa de Biblioteques de Galícia -on està inclosa- com des de l'aplicació mòbil del propi centre "Galegos de Barcelona", creada recentment.









El president del Centro, Carlos Mandianes, està fent gestions per aconseguir patrocinis amb els quals complementar el finançament necessari per als treballs i ha contactat amb diverses empreses. El projecte s'iniciarà amb una catalogació de tots els llibres i comprovació de les fitxes existents, per després procedir a la seva ordenació i digitalització.





Especialitzada en literatura, història i cultura de Galícia, la Otero Pedrayo és una de les millors biblioteques en el seu gènere i té dues seccions diferenciades corresponents a llibres editats en gallec ja exemplars en altres idiomes.





Així mateix, rep diàriament premsa gallega, així com revistes, el Diari Oficial de Galícia i el butlletí del Parlament gallec.





INCENDI I RECONSTRUCCIÓ





La biblioteca va aconseguir un gran nivell -tant qualitativa com cuantitativamente- en els anys 50, convertint-se en una de les més completes sobre lletres gallegues fora de Galícia. No obstant això, un incendi provocat el 1978 va destruir completament la totalitat del recinte, perdent-se més de 5.000 llibres.