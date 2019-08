Mossos desmenteix Batlle i diu que no hi ha crisi de seguretat a Barcelona

El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha assegurat aquest divendres que no hi ha una situació de crisi de seguretat a Barcelona, desmentint així les declaracions que va fer el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.









"Barcelona no està en una situació de crisi de seguretat si ens referim a una fallida de la resposta policial. Hi ha resposta policial", ha declarat en una entrevista a Catalunya Ràdio.





A més, ha defensat la disminució d'alguns fets delinqüencials: "L'any passat a l'agenda havia narcopisos i robatoris en domicilis, i això ha disminuït", ha asseverat.





En resposta als homicidis i apunyalaments que s'han viscut recentment a la ciutat, Martínez ha manifestat que s'han d'analitzar "cas per cas".





A més, ha criticat una instrumentalització política de la seguretat: "El que no ajuda la ciutadania és convertir la seguretat en un instrument polític o en un debat poc seriós", i ha defensat que no es barregin furts, 'top manta' i menors estrangers no acompanyats.





"Canviar la percepció de seguretat és lent, encara que requereix una activitat policial intensa", ha seguit, i ha afegit que la seva obsessió és evitar la revictimització de la persona, posant l'accent en l'agressor.





Per la seva banda, Albert Batlle ha assegurat que últimament ha augmentat la delinqüència a Barcelona però que "seria mentir dir que la situació s'ha desbordat".





Ha considerat que els mitjans de comunicació haurien de ser més rigorosos a l'hora d'explicar els successos, i ha defensat que encara que hagin augmentat els homicidis fruit d'una baralla, els delictes contra les persones han disminuït, ha assegurat en una entrevista a 'ABC' .





El regidor del grup del PSC ha lamentat que es confongui i esverar la gent sense motiu, segons la seva opinió, creant una situació de pànic, i reconeixent que han augmentat els furts, ha asseverat que Barcelona està millor que Roma, Londres, París o Nova York pel que fa a delictes greus.





Preguntat sobre què és la seguretat, ha descartat que les persones manteres siguin un problema de seguretat si no d'"abús de l'espai públic".





A més, ha defensat una intervenció integral en barris com el Raval o Ciutat Meridiana: "Necessiten policia i la tindran, però també una intervenció integral, perquè no es tracta tant de reprimir, que també, sinó de crear les condicions perquè deixin de produir-se els delictes ".

"Cal fer urbanisme, habitatges i polítiques socials. Cal fer el que va fer Maragall al Born i al Raval", ha afegit.