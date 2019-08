17-A: Barcelona commemora el segon aniversari de l'atemptat amb un minut de silenci

Els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils fan dos anys a l'espera de conèixer la data en què tres membres de la cèl·lula gihadista que va atacar centenars de persones, deixant 16 víctimes mortals i més de 300 ferits de diverses nacionalitats, han de ser jutjats per diversos delictes, però cap d'ells per assassinat.





La ciutat de Barcelona ha rendit aquest dissabte un homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de 2017 amb un minut de silenci i una ofrena floral en el mosaicde Joan Miró en La Rambla, on la furgoneta que va realitzar l'atropellament massiu es va parar.



Dos anys després de l'atac, víctimes i familiars dels afectats s'han situat en la primera línia de la cerimònia i, després d'un minut de silenci, han dipositat flors en quatre jardineres en el centre de la Rambla.



Després ha estat el torn de les autoritats, entre les quals hi havia el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa, Ada Colau; el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska; el president del Senat, Manel Cruz; el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera i portaveu del Govern, Meritxell Budó, i la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, entre altres.













Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza es troben presó provisional des de fa dos anys per la seva presumpta participació en els fets i seran les tres persones que s'asseuran al banc dels acusats per respondre per ells. La resta dels membres del grup gihadista van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra a Cambrils o morir la nit anterior a l'explosió d'un habitatge a Alcanar (Tarragona).





El jutge de l'Audiència Nacional, que va començar investigant el cas, va processar el passat mes d'octubre a Oukabir, que presumptament va llogar la furgoneta utilitzada en l'atropellament massiu a Barcelona; a Houli Chemlal, que va resultar ferit quan la casa d'Alcanar va saltar pels aires la nit anterior als atemptats, pels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i estralls en grau de temptativa.





També va processar a Said Ben Iazza -detingut al setembre de 2017 a Vinaròs (Castelló) - per un delicte de col·laboració en organització terrorista per la seva possible relació amb la compra i el trasllat del material amb el qual es va fabricar l'explosiu conegut com a 'mare de Satan 'i que es pretenia emprar per atemptar a Barcelona.





El magistrat assegura que els tres formaven part de la cèl·lula gihadista però considera que no pot atribuir a cap d'ells els 16 assassinats ocorreguts en els atemptats de Barcelona i Cambrils, com demanen les acusacions populars, ja que no veu indicis suficients per afirmar que van tenir una participació directa en els fets.





Es va ratificar a si mateix un mes després en un acte en el qual va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments dels tres presumptes terroristes, al mateix temps que ha precisat que no hi ha proves suficients que acreditin que els sospitosos coneixien els plans de la cèl·lula d'atemptar a Catalunya.





De fet, la Fiscalia s'ha mostrat en tot moment en la mateixa postura que el jutge instructor i la Secció Segona Sala penal de l'Audiència Nacional va donar el seu vistiplau a aquesta decisió. No obstant això, les acusacions com l'Associació de Víctimes del Terrorisme i l'Associació 11-M Afectats pel Terrorisme asseguren que seguiran exigint fins a l'últim moment en què, almenys Oukabir i Houli Chemlal responguin pels 16 assassinats.





INSTRUCCIÓ





La instrucció del cas està gairebé acabada, ja que només falta per practicar una última diligència, que es tractaria de la geolocalització del telèfon mòbil de Driss Oukabir en els dies previs dels atemptats amb la finalitat de demostrar que no va estar ni a la casa de Alcanar ni en un restaurant de la localitat de Tona (Barcelona), on dos testimonis van situar el 16 d'agost.





Una vegada que aquesta diligència s'incorpori a la causa, l'ara titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4, José Luis Calama, ha de dictar previsiblement l'acte en el que de per conclòs el sumari, resolució que serà confirmat per la Sala sempre que entengui que no queden més proves per fer.





Serà llavors quan la Fiscalia i les acusacions formulin els seus escrits d'acusació, que posteriorment seran impugnats per les defenses en els seus respectius escrits de conclusions. Amb tot això, la Sala ha de fixar el calendari de les sessions del judici, que previsiblement se celebrarà l'any que ve.









Sobre les 16.30 hores del 17 d'agost de 2017, una furgoneta blanca, amb el logotip d'una empresa de lloguer, va recórrer més de 500 metres causant el pànic entre els vianants que en aquell moment es trobaven al passeig situat al centre turístic de Barcelona. Van perdre la vida 13 persones i altres centenars van resultar ferits, fins i tot de gravetat, de tal manera que una d'elles va morir després a l'hospital.





La furgoneta de la Rambla anava conduïda per Youness Abouyaaquob, qui va aconseguir escapar a peu del centre de Barcelona, tot i l''operació Gàbia' que la policia havia activat per trobar els autors de l'atemptat. No obstant això, Abouyaaquob va robar un cotxe per continuar amb la seva fugida, apunyalant i assassinant abans a Pau Pérez, propietari del vehicle.





TERRORISTES





Aquest terrorista va estar en crida i cerca durant quatre dies fins que finalment els Mossos li van trobar amagat entre unes vinyes entre propers a Subirats (Barcelona). Va ser abatut després que mostrés un cinturó d'explosius, que també va resultar ser simulat.





L'alarma es va encendre de nou en la matinada del 18 d'agost quan un cotxe amb cinc persones al seu interior, amb cinturons d'explosius falsos i armats amb ganivets i destrals, esquiven un control policial i van aconseguir entrar al passeig marítim de Cambrils. Després d'obrir foc contra ells, el vehicle bolca i els seus ocupants surten d'ell tractant d'apunyalar als transeünts, matant a una dona.





Un agent va aconseguir abatre quatre dels terroristes i el cinquè mor després de resultar ferit. Es tracta de Moussa Oukabir, Omar i Mohamed Hychamy, Said Aalla i Houssaine Abouyaaquob, qui portaven amb si un mocador vermell -com també van fer els jihadistes dels atemptats de París- en honor al conegut com el "guerrer del mocador vermell", Abu Dujana , coetani del profeta Mahoma, que es cobria el cap amb aquesta peça abans d'entrar en combat.





ALCANAR





La nit anterior, sobre les 23.00 hores del 16 d'agost, la casa de la urbanització de Montecarlo explotar frustrant el planejat inicialment per la cèl·lula gihadista: atacar llocs com la Sagrada Família, l'estadi del Camp Nou, festivals de música i discoteques, segons les indagacions realitzades i que apareixen en el sumari de la causa. La intenció era repetir el que va passar al novembre de 2015 a París.









Els investigadors van trobar entre la runa d'aquest habitatge més de 200 quilograms de triperòxid de triacetona (TATP) -la 'mare de Satán'-, més de cent bombones de butà, 19 granades de mà improvisades i un cinturó bomba a punt per detonar. En aquesta explosió van morir dos membres de la cèl·lula gihadista: l'imam Abdelbaki Es Satty -considerat el 'cervell' dels atemptats- i Youssef Aalla.





Espanya no havia patit cap atemptat gihadista des l'11 de març de 2004 -el què van perdre la vida 202 persones-. Els del 17 i 18 d'agost de 2017 s'ha sumen als perpetrats a Europa (Niça, Berlín, Estocolm, París o Londres) en els últims anys seguint el mateix 'modus operandi': atropellaments múltiples i l'ús d'armes blanques.