Ramon Serrano, testimoni de l'atemptat de la Rambla: "Veig una furgoneta i tremolo"

Ramon Serrano, un barceloní de 47 anys, va presenciar el 17 d'agost de 2017 el descens per la Rambla de Barcelona de la furgoneta blanca conduïda per Younes Abouyaaqoub que va realitzar l'atropellament massiu, i dos anys després de l'atemptat encara sent por en veure un vehicle similar a la zona: "Veig una furgoneta d'aquestes i tremolo".









Serrano ha recordat que el dia que va ocórrer l'atac pujava per l'avinguda en autobús i passat el mosaic de Joan Miró va veure "un gest d'una parella" que li va cridar l'atenció.





"El noi va estirar el braç de la noia i, en dècimes de segon, va ser quan vaig veure baixar la furgoneta pel mitjà de la Rambla", ha explicat, rememorant les víctimes i destrosses que el vehicle va deixar al seu pas.





Va baixar de l'autobús per ajudar els ferits i la primera va ser una dona amb una ferida al cap que sagnava: "Jo surto en un vídeo primer amb samarreta i després sense samarreta perquè amb aquesta samarreta li estic tapant el cap a la noia".





Va ajudar a retirar almenys quatre ferits després que un agent policial de paisà li digués que calia treure de la Rambla a "tot el que és viu", segons ha recordat en una entrevista a Europa Press.





La seva parella treballa en l'actualitat en el mercat de la Boqueria, a prop del punt on la furgoneta de l'atemptat es va parar, i recentment la va anar a buscar a la feina i va veure una furgoneta similar: "Em vaig bloquejar, em va donar com un atac de pànic i em vaig bloquejar. em vaig quedar parat, no podia caminar ni cap endavant ni cap enrere, fins que la meva dona em va veure".





RECONEIXEMENT





Unes dues setmanes després de l'atemptat, ha assegurat que va tenir dificultats per menjar i dormir: Són "coses que el cos no assimila".





Una associació de veïns li va recomanar trucar a psicòlegs de l'Ajuntament, amb els que va fer tres sessions a la tardor de 2017, i després la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (Uavat) li va contactar al gener de 2019, entitat que li va explicar els tràmits necessaris per al seu reconeixement com a víctima tot i que "ja estava fora de termini per lliurar qualsevol document".





Des del Ministeri de l'Interior van respondre a la seva petició que les sol·licituds han de cursar-se en el termini màxim d'un any des que es van produir els danys, de manera que en el cas de Serrano la reclamació era extemporània i es va inadmetre a tràmit "sense entrar a conèixer sobre el fons de l'assumpte".