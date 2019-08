La UB torna a ser l'única universitat de l'Estat en el TOP 200 del món

La UB ha tornat a situar-se com l'única universitat de l'Estat classificada entre les 200 millors del mund o a l'Academic Rànquing of World Universities' (ARWU), més conegut com el rànquing de Xangai.









La ARWU ha analitzat 1.800 universitats de tot el món i ha publicat un rànquing de les 1.000 millors, amb Harvard, Stanford i Cambridge com les tres millors respectivament.





ESPANYA, AMB 13 CENTRES ENTRE LES 500 MILLORS





En total, Espanya s'ha posicionat 13 centres entre els 500 millors de tot el món: amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat de Granada i la Universitat de València en la franja 201-300; i amb la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Pompeu Fabra en el segment 301-400.





El rànquing s'elabora tenint en compte sis variables: el nom de premis rellevants obtinguts entre alumnat i professors, els investigadors més citats en les àrees que determina en Institut per a la Informació Científica, els articles publicats a Nature i Science, els articles registrats en el Science Citation Index-Expanded i al Social Science Citation Index, i la productivitat de cada institució.





A més, s'ha canviat la metodologia per calcular l'indicador dels investigadors més citats -ara es fa servir el 'Clarivate Analytics-Highly Cited Researchers'-, i s'ha introduït la categoria' Cross-Field ', amb l'objectiu d'incloure investigadors influents en diferents disciplines.