La Schubertíada reuneix les "primeres figures" del lied alemany

La 27 Schubertíada de Vilabertran, a l'Alt Empordà (Girona), celebrarà els 25 anys del debut al festival del baríton alemany Matthias Goerne, en una edició que reunirà a les "primeres figures" del lied, amb noms com Joyce DiDonato, Andrè Schuen i Christiane Karg, que inaugurarà el certamen aquest dissabte.









Per celebrar la seva trajectòria al festival català, Goerne oferirà dos recitals el 24 i el 26 d'agost, aquest últim dedicat exclusivament al compositor austríac, i el president de l'associació Franz Schubert, Jordi Roch, ha destacat la "fidelitat" del baríton a festival.





Roch ha dit que, tot i la fama que ha aconseguit Goerne des dels seus inicis en el certamen, el cantant segueix assistint a la trobada de Vilabertran, i una altra figura destacada del festival serà el pianista Nicholas Angelich, considerat el millor intèrpret d'aquest instrument a nivell mundial, ha assenyalat el president.





L'èxit del certamen a Vilabertran enfront d'altres Schubertíades europees -com la de Viena, Zuric i Londres-, s'explica perquè la gent va "exclusivament per la música", un fet que agrada als músics, ha remarcat Roch.





Amb un total de 16 concerts programats en els municipis gironins de Vilabertran, Figueres i Castelló d'Empúries, el festival oferirà actuacions destacades com la de la mezzosoprano Joyce DiDonato, que presentarà per primera vegada a Europa el seu 'Viatge d'hivern' de Schubert.





Roch ha remarcat la presència al certamen de les "noves generacions", en què sobresurt el baríton Andrè Schuen -que va debutar a Vilabertran el 2018-, i el Quartet Casals serà l'encarregat de posar punt i final a la trobada el proper 31 d'agost.





Per tercer any consecutiu, la Schubertíada tornarà a Barcelona amb actuacions destacades com la de la soprano Katharina Konradi, a més del baríton Konstantin Krimmel i les sopranos Natalia Labourdette i Sheva Tehoval.





El Palau de la Música i la Schubertíada s'uniran per oferir el proper 11 de gener el debut a recital del baríton Christian Gerhaher, que al costat del pianista Gerold Huber, formen un duo "referent" al circuit internacional del lied.