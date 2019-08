'Barra lliure' de violència a Barcelona: quatre apunyalaments en una nit

La violència en el mes d'agost a Barcelona segueix pujant a un ritme desenfrenat i durant la passada matinada la policia ha detingut tres persones a Ciutat Vella, una a Horta Guinardó i una altra a Nou Barris, on s'han registrat un total de quatre apunyalaments .









Tres persones han estat detingudes durant el divendres, un major d'edat i dos menors, per presumptament robar amb arma blanca durant la passada matinada -en ubicacions diferents- al districte de Ciutat Vella de Barcelona, tal com han informat els Mossos d' Esquadra.





El cos policial català, al costat de la Guàrdia Urbana, va realitzar una detenció a la una de la matinada -un menor de 16 anys- i un altre de 19 anys per cometre un robatori amb arma blanca a la Via Laietana on es van quedar amb un rellotge i diners en efectiu.





SEGON CAS





Un segon cas va passar cap a les 1.15 hores quan els agents van detenir un menor per un presumpte robatori violent al passeig del Born, on van trobar un altre menor amb ferides lleus d'arma blanca i que manifestava haver estat víctima d'un robatori, de manera que van arrestar el sospitós després de veure'l desfer-se d'un ganivet.





En les pròximes hores, el detingut major d'edat passarà a disposició judicial i els altres dos a la Fiscalia de Menors.





Els Mossos van detenir també a dues persones que presumptament van protagonitzar la nit de dijous una baralla amb armes blanques al carrer al districte d'Horta-Guinardó, per la que van patir ferides que van requerir atenció hospitalària.





VÍCTIMA A NOU BARRIS





Un home de 47 anys ha mort aquest divendres després de ser apunyalat al carrer Vilapicina del districte barceloní de Nou Barris.













La víctima, de nacionalitat dominicana, ha estat atesa pels serveis d'emergència, que l'han traslladat a un centre hospitalari, on ha mort.