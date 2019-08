Espanya, amb 233 casos de xarampió en el que portem de 2019

Espanya ha registrat 233 casos de xarampió confirmats entre l'1 de gener i el 21 de juliol de 2019, fet que suposa 7 més (226) que en tot l'any anterior, quan va haver-hi 4,88 casos per cada milió d'habitants, segons ha informat el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.













No obstant això, tots aquests casos són importats o secundaris, i la transmissió s'ha interromput amb facilitat, el que significa que Espanya segueix en estat d'eliminació tant del xarampió com de la rubèola (no s'ha anotat cap cas). Així, Espanya es pot considerar un país lliure de transmissió endèmica del xarampió des 2016 i de la rubèola des de 2015.





Així ho ratifica l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en una carta enviada a Sanitat per la Comissió de Verificació per a l'Eliminació de Xarampió i Rubèola a Europa, l'ens que avalua anualment la situació de cada país i monitoritza els progressos cap a l'eliminació .





La ministra de Sanitat en funcions, María Luisa Carcedo, ha celebrat aquestes xifres, que ha atribuït, entre altres raons, a les altes taxes de cobertura de vacunació contra aquestes malalties. "Es tracta d'un èxit del Sistema Nacional de Salut. Per això, vull agrair la coordinació i l'alta implicació dels professionals sanitaris, en primer lloc, i també el treball realitzat per les comunitats autònomes", ha destacat.





Igualment, ha assenyalat al Calendari Comú de Vacunació al llarg de tota la vida, aprovat el novembre de 2018, com una de les causes que Espanya segueixi sent un país lliure de xarampió i rubèola, malalties de la infància altament contagioses i que estan experimentant un creixement alarmant en molts països d'Europa i Estats Units.





Per verificar l'estat d'eliminació de xarampió i rubèola, l'OMS estableix com a requisits que el país disposi d'un sistema de vigilància d'alta qualitat i que hagi demostrat durant 3 anys consecutius (36 mesos) que no hi ha hagut transmissió endèmica. Es considera que no hi ha transmissió endèmica quan la transmissió del virus persisteix menys de 12 mesos, o el que és el mateix, quan la transmissió del virus s'interromp abans d'un any.