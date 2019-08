Aduriz deixa el Barça sense punts en la primera jornada de lliga onze anys després

El jugador més veterà de l'Athlètic Club, Aritz Aduriz, en la primera pilota que va tocar, es va inventar un golàs de tisora que li va donar el triomf al seu equip i va condemnar el Barça a la derrota. El davanter del quadre local havia entrat tan sols dos minuts abans del gol i va embogir a tot l'estadi amb el seu xut imparable per Ter Stegen.









San Mamés va donar el tret de sortida a Laliga 2019-20 en una trobada on l'equip local i l'afició van arribar conscients d'això però, els blaugrana, van decidir presentar-se però sense posar-li la intensitat d'un partit de Lliga, una competició on "si no estàs al màxim, et pinten la cara ", tal com reconeixia Piqué després del partit.





Sense Leo Messi i amb un centre del camp sense Rakitic i Busquets i sí amb Aleñá, S. Roberto i Frenkie De Jong, el Barça va trepitjar la gespa del Nou San Mamés amb molts dubtes amb la pilota des del primer moment.





Sense tenir el control del partit, el Barça va entrar en una espiral de rebre contres comandades per Iñaki Williams i, en una d'elles, Ter Stegen va salvar per primera vegada als seus. En camp contrari, Suárez, abans de lesionar-se, va estavellar una pilota al pal que podria haver canviat el rumb del partit.





SUÁREZ, LESIONAT A LA PRIMERA MEITAT





El davanter uruguaià va caure lesionat de la cama dreta en el primer acte de la trobada i va haver de ser suplert per Rafinha, el millor futbolista del conjunt català des del seu ingrés al terreny de joc.





Rafinha va tenir les tres ocasions més clares del partit des de llavors i va poder deixar mut al feu basc amb un xut de rosca des de fora de l'àrea que Unai Simón va desviar a l'escaire.





DE JONG, LA CARA; GRIEZMANN, LA CREU





El migcampista ex de l'Ajax va deixar clars símptomes de la seva qualitat i, de fet, només començar, va veure com se les gasten en la competició, ja que li va tocar estar aparellat amb Raúl García, que als dos minuts de partit, sempre amb aquella elegància que el caracteritza, ja li havia deixat un encàrrec interessant, clarament punible amb cartolina groga. Encara que l'acció va quedar en anècdota.





En canvi, Griezmann va estar menys actiu i, malgrat que se'l va veure participatiu en combinacions amb Suárez on va voler deixar de taló la pilota morta dins l'àrea en un parell d'ocasions, el rendiment del francès va estar molt per sota del que s'espera .





SENSE MESSI EL BARÇA ES BLOQUEJA





I és que si l'argentí no està a la gespa, l'elenc de Valverde no sap trobar el desequilibri necessari per jugar en l'últim terç del terreny de joc.





Encara que, si tot va bé per als blaugrana, el crac argentí trepitjarà el verd del Camp Nou el proper cap de setmana davant el Betis.