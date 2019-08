Mor l'actor Peter Fonda als 79 anys d'edat

L'actor Peter Fonda ha mort als 79 anys d'edat. L'intèrpret, molt conegut internacionalment per ser el protagonista de la pel·lícula Easy Rider - qui va fer història en el cinema americà pels seus petits papers i la seva imatge de motorista lliure, sempre fidel a la seva personalitat.













L'actor va morir divendres al matí a causa d'uns problemes respiratoris -a causa d'un càncer de pulmó que portava patint ja temps- a casa de Los Angeles.





La notícia l'ha confirmat la seva germana, també actriu, Jane Fonda en un comunicat on sens dubte expressa el seu màxim dolor per la pèrdua d'aquest ésser que no solament era volgut per la seva família sinó per molts espectadors que han estat fidels als seus treballs: " en un dels moments més tristos de les nostres vides, no tenim paraules per expressar el dolor en els nostres cors. Després del duel, esperem que es respecti la nostra vida privada ".





Recordem que Peter Fonda es va donar a conèixer internacionalment quan va dur a terme el paper de protagonista en la pel·lícula Easy Rider, la qual es va rodar tan sols en set setmanes a Los Angeles i Nova Orleans. Sens dubte va ser un dels seus majors èxits i des de llavors va ser impossible treure-li la imatge de motard lliure amb què ens ha tingut acostumats fins la fi dels seus dies, també conegut com el motorista contracultural californià.