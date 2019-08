Un mínim de set morts i 4 desapareguts en un incendi d'un ferri a la costa d'Indonèsia

Almenys set persones han mort, quatre estan desaparegudes i 61 han estat rescatades després incendiar-se el ferri al que navegaven prop de la costa de l'illa d'Indonèsia, Celebes, tal com han informat les autoritats del país afectat.













El vaixell 'KM Izhar' navegava des de Kendari, la capital de Celebes Sud-oriental, fins a la localitat de Salabagnka aquest passat divendres a la nit quan es va incendiar per causes que encara s'estan investigant, tal com informa el portaveu de la policia provincial, Agus Mulyadi.





Almenys 72 persones -64 passatgers, vuit tripulants- es trobaven a bord del ferri al moment del sinistre.