Els 27 menors de l'Open Arms desembarquen a Lampedusa

L'ONG Open Arms ha confirmat aquest dissabte que ha rebut permís de les autoritats italianes per al desembarcament de juliol 2 menors no acompanyats al port de Lampedusa.









"Per tal d'intentar garantir la seguretat i la serenitat de totes les persones a bord, hem demanat el temps necessari per comunicar-ho de manera adequada. Seran evacuats per guardacostes Lampedusa", ha anunciat l'ONG en el seu compte de Twitter.









SALVINI ACCEPTA LA DECISIÓ DE GIUSEPPE CONTE





Aquest anunci té lloc després que el ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, acceptés, contra la seva voluntat, la decisió adoptada pel primer ministre del país, Giuseppe Conte, perquè desembarquessin els menors d'entre els 134 migrants que portaven 17 dies a bord del vaixell de rescat 'Open Arms'.





"Faig això contra la meva voluntat" i només "perquè m'ho ha demanat el primer ministre ha declarat Salvini en una carta al primer ministre recollida per 'La Repubblica'.





"Reconec", afegeix Salvini en la seva missiva a Conte, "la seva decisió que els (suposats) menors a bord de l'Open Arms siguin desembarcats". "Per tant, contra la meva voluntat i en l'enèsim exemple de la meva lleial col·laboració, dispose que no es posin obstacles a l'execució de la seva decisió".





"Amb igual sinceritat", conclou Salvini, "li comunico la meva preocupació que la seva decisió pugui provocar que ens fem càrrec d'uns subjectes de manera tan irreversible com onerosa, i que podria acabar sent indeguda".





OPEN ARMS AVISAR DE LA INSOSTENIBILITAT DE LA SITUACIÓ





L'ONG Open Arms havia avisat aquest dissabte que la situació a bord de la seva embarcació de rescat era "insostenible" després de 17 dies sense trobar port amb 134 migraantes rescatats a bord.





En un vídeo publicat a Twitter, el fundador d'Open Arms, Óscar Camps, havia confirmat que hi ha "baralles i discussions constants" entre els passatgers, creant tensions "insostenibles".





El primer ministre italià havia demanat en les últimes hores l'evacuació urgent dels menors, almenys, i confirmat que almenys sis països de la UE (França, Alemanya, Luxemburg, Portugal, Romania i Espanya) han acordat acceptar els migrants d'Open Arms si són desembarcats.