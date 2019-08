Benzema guia al Reial Madrid a Balaídos i aconsegueix els primers tres punts en lliga

El Reial Madrid, sense cares noves, va ressuscitar a Vigo i va aconseguir la primera victòria d'Laliga amb una versió excel·lent de Kroos, Gareth Bale i Benzema, davant d'un equip local que ni amb un home més va poder competir-la trobada a l'elenc de Zidane.













El '9' madridista ha estat el jugador més inspirat durant tota la pretemporada, perllongant el gran estat de forma que ja va lluir en els últims compromisos del curs 2018/19.





Sens dubte, l'encert de Benzema pot nodrir el projecte del seu compatriota Zidane, que va veure el croat Luka Modric acostar-se al 0-2 al minut 34.





Va ser gràcies a un cop de dreta a col·lació d'una finta i només entrar a l'àrea rival, obligant al fet que Rubén fes una gran parada i manés la pilota cap a servei de córner. Poc abans, el Celta havia gaudit de la seva millor oportunitat de perill a la primera meitat del partit, en botes del discret 'Toro' Fernández.





EL CELTA va poder empatar, PERÒ EL VAR va anul·lar el seu TANT





Rubén va brillar de nou i va donar oxigen al seu equip, que paradoxalment va fregar l'empat a la vora del descans. En el temps afegit del primer acte, Denis Suárez va pressionar a Álvaro Odriozola i va provocar que el lateral dret visitant perdés la pilota, que va acabar a peus de Iago Aspas; aquest va ser objecte de falta, però l'àrbitre Estrada Fernández no va decretar penal i la pilota solt va ser rematat a gol per Brais Méndez.





El VAR va salvar a la gansoneria madridista, assenyalant un fora de joc mil·limètric d'Aspas quan havia rebut la pilota robat per Suárez. Havent resolt aquest 'match point', els pupils de Zidane van aguantar les envestides dels seus adversaris en el començament de la segona part i van sentenciar amb dos genialitats de les seves vaques sagrades.





LA MILLOR VERSIÓ DEL REIAL MADRID VA ARRIBAR AMB 10 HOMES





L'expulsió de Modric al minut 56, a causa d'un lleig trepitjada al turmell de Suárez, no va posar nerviós al quadre visitant. I és que immediatament va aparèixer Kroos al rescat, enganxant un tret potent amb la dreta des de més enllà de la frontal de l'àrea. Tal llançament es va colar per la mateixa esquadra i va fer callar a l'afició del Celta.





Gairebé sense temps de reacció, i amb el partit anestesiat pels canvis de Zidane, el 0-3 va arribar amb una gran combinació ofensiva que va servir a Benzema per fer 1/2 ruleta i per assistir a Lucas Vázquez, que va marcar amb un xut ras i creuat. Corria el minut 80 d'un duel al que llavors ja només li quedava per veure la fogonada del 1-3, obra de l'planter Iker Losada a la casella de un Celta sense empenta.