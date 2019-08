El gran incendi de Gran Canària deixa una xifra d'almenys 2.000 evacuats

L'incendi que es va iniciar la tarda de dissabte a Valleseco (Gran Canària) havia cremat fins a les 23.00 hores entre 400 i 500 hectàrees de terreny, un foc que ha obligat a evacuar unes 2.000 persones i que continua avançant amb dos fronts.









Així ho ha posat de manifest el conseller d'Administracions Públiques, Justícia i Seguretat del Govern de Canàries, Julio Pérez, durant una roda de premsa celebrada aquest vespre per explicar l'evolució del foc.





ES DESCONEIXEN LES CAUSES DEL FOC





Respecte a les causes que van originar el foc, ha indicat que en aquest moment es desconeixen les causes. "No sabem ni tenim informació suficient sobre l'origen o les causes del foc", ha matisat.





Així mateix, qüestionat sobre si el foc es va iniciar en una zona on ja s'havia produït un altre conat fa uns mesos, Pérez ha insistit que fins ara no hi ha cap dada fiable sobre l'origen.





Tot i això, ha recordat que aquesta zona de l'illa va reunir aquest dissabte un "escenari perillós" per a la propagació de l'incendi amb una barreja d'altes temperatures -superant fins i tot els 40 graus- i vent.





Sobre això, el conseller ha assenyalat que la previsió del vent és una mica millor que fa unes hores "però hi ha una previsió per l'orografia i els vents locals que poden ser una dificultat notable per a les tasques d'extinció".





NO HI HA DANYS





Per la seva banda, Pérez va comentar que l'incendi no ha produït danys personals i que en l'actualitat hi ha dos fronts actius que auguren una nit complicada per als serveis d'extinció terrestres que continuaran treballant.





Durant la jornada, els mitjans terrestres han comptat amb 150 efectius --50 de la UME, 50 del Cabildo i 50 de brigades d'altres illes activades i bombers de Las Palmas de Gran Canària--, mentre que aquest diumenge se sumaran altres 100 professionals de la UME --50 de Tenerife i 50 de la península--.





Quant als mitjans aeris, aquest dissabte han treballant set helicòpters que van permetre una descàrrega d'aigua molt ràpida --a penes una hora després de l'inici ja s'estava descarregant aigua-- i aquest diumenge els recursos s'incrementaran i hi haurà onze mitjans aeris - nou helicòpters i dues avions--.





En ser preguntat per com s'espera que transcorrin les pròximes hores, el conseller ha assenyalat que és difícil fer una previsió, ja que durant la nit és més difícil combatre el foc, centrant-se l'activitat en fer tallafocs.





De la mateixa manera, va comentar que els experts han assenyalat que aquest incendi és un 'incendi de copes', de les parts altes dels arbres, el que fa que avanci amb una major velocitat.

Finalment, Pérez va informar que, per raons de seguretat, aquest diumenge està es prohibida la caça a l'illa de Gran Canària.