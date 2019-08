Beure alcohol durant l'embaràs altera l'ADN del nadó

Les mares que beuen nivells d'alcohol de moderats a alts durant l'embaràs podrien estar canviant l'ADN dels seus nadons, segons un estudi dirigit per la Universitat de Rutgers (Estats Units), que s'ha publicat a la revista 'Alcoholism: Clinical and Experimental research '.









Basant-se en una investigació anterior d'aquesta mateixa universitat que va trobar que els afartaments i el consum excessiu d'alcohol podrien desencadenar un canvi genètic durador en els adults, els investigadors van buscar canvis en l'ADN induïts per l'alcohol en 30 dones embarassades i 359 nens.





Van trobar canvis en dos gens: el POMC, que regula el sistema de resposta a l'estrès; i el PER2, que influeix en el rellotge biològic del cos. Els investigadors van fixar com tres begudes el consum moderat d'alcohol en almenys cinc ocasions en un mes, mentre que l'excessiu va ser de quatre begudes o més.





"La nostra investigació podria ajudar als científics a identificar biomarcadors, indicadors mesurables com gens o proteïnes alterats, que prediuen els riscos de l'exposició prenatal a l'alcohol", explica l'autor principal de la investigació, Dipak K. Sarkar.





MAJORS NIVELLS DE CORTISOL





L'estudi també va trobar que els nadons exposats a l'alcohol en l'úter, que passa de la sang de la mare a través del cordó umbilical, tenien majors nivells de cortisol, una hormona de l'estrès potencialment nociva que pot suprimir el sistema immunitari i causar problemes de salut continus. Els trastorns de l'espectre alcohòlic fetal poden incloure discapacitats físiques o intel·lectuals, així com problemes de comportament i aprenentatge.





"Les nostres troballes podrien facilitar la realització de proves d'exposició prenatal a l'alcohol en nens i permetre un diagnòstic i intervenció primerencs que puguin ajudar a millorar la vida dels nens", conclou Sarkar.





NO HI HA QUANTITAT SEGURA D'ALCOHOL durant l'embaràs





El consum d'alcohol durant l'embaràs s'ha relacionat amb un creixement deficient de la placenta, que causa afeccions com la restricció del creixement fetal i el baix pes en néixer. Tot i que la majoria de les dones deixen de beure una vegada que saben que estan embarassades, el seu efecte durant les etapes inicials de l'embaràs, fins i tot en el moment de la concepció, és menys conegut.





Múltiples investigacions internacionals han conclòs que no hi ha una quantitat segura d'ingesta de begudes alcohòliques durant l'embaràs, pel que està completament contraindicat en la gestació. I no només en aquest període, ja que el seu excés mata més de 3 milions de persones al món l'any, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





A més de l'alteració en aquests gens, altres estudis, com el realitzat per investigadors del Consorci d'Investigació Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) a les Universitats de Jaén i Granada, han revelat que les dones que consumeixen alcohol en l'embaràs tenen un major risc de donar a llum un nadó de baix pes per a la seva edat gestacional.





"Tenint en compte que l'alcohol travessa directament la placenta i qualsevol quantitat suposa un risc significatiu de malformacions i alteracions en el desenvolupament, el consell fonamental per a qualsevol dona embarassada o que planifica un embaràs és no beure alcohol en cap moment. No hi ha una quantitat d'alcohol segura ", han recordat els autors en la publicació de l'estudi, el novembre de l'any passat.





Un altre treball publicat al juny d'aquest any ha apuntat que el creixement de les placentes de rates que consumien alcohol en el moment de la concepció es va reduir significativament. "L'exposició primerenca a l'alcohol redueix la formació de vasos sanguinis en la placenta, i això fa que s'enviïn menys nutrients a l'embrió", va explicar la investigadora principal de l'estudi, Jacinta Kalisch-Smith, de la Universitat Queensland (Austràlia).