Baixada de temperatures al nord-est d'Espanya i alerta de calor a quatre províncies

Les temperatures registraran un "notable descens" aquest dilluns 19 d'agost, especialment a la zona nord-est peninsular, si bé quatre províncies (Santa Creu de Tenerife, Las Palmas, Màlaga i Balears) continuaran en alerta per calor.













Osca estarà en alerta per pluges i tempestes. En general, hi haurà possibilitat de ruixats i tempestes localment fortes a Pirineus on també els cels estaran ennuvolats i coberts.





Aquestes precipitacions es podrien estendre, de forma més feble i dispersa, a altres zones de la meitat nord, i sobretot del nord-est i la zona de Llevant.





A la resta de la Península s'esperen intervals ennuvolats, menys abundant cap al sud, especialment amb cels clars a Andalusia i Balears. A les Canàries hi haurà intervals ennuvolats al nord de les illes i poc ennuvolat o clar al sud.





Quant als vents, bufaran de component nord al terç nord peninsular, amb intervals de fort en el litoral de Galícia. A la zona de Llevant i Balears bufaran vents de l'est i de l'oest a Andalusia, Ceuta i Melilla.