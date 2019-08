Ayuso pren possessió com a nova presidenta de la Comunitat de Madrid

La presidenta electa de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prendrà possessió del seu càrrec aquest dilluns per iniciar el seu nou projecte acompanyada per la cúpula del PP i amb part de l'Executiu regional en coalició ja desvetllat.









No obstant això, es preveu que dilluns a la tarda reveli la resta de noms que resten per conèixer entre les conselleries que corresponen al PP dins el nou Executiu autonòmic, com és el cas d'Hisenda, Sanitat, Educació, o Medi Ambient.





A les travesses han sonat amb força per ocupar responsabilitats en el Govern de la Comunitat de Madrid l'exconseller de Sanitat i actual cap de Gabinet del líder del PP Pablo Casado, Javier Fernández Lasquetty, l'exalcalde d'Alcorcón David Pérez, el viceconseller d'Economia, Miguel Ángel García o l'exportaveu del PP a l'Assemblea, Enrique Ossorio.





La nova presidenta regional ja ha apuntat en diverses ocasions que hi haurà "renovació" a l'Executiu autonòmic en la seva voluntat de conformar "el millor equip" per donar respostes a les necessitats dels madrilenys.





Ja ha transcendit que el jutge de l'Audiència Nacional, Enrique López, serà el titular de la Conselleria de Justícia, Interior i Víctimes de Terrorisme. Se suma així al líder de Cs, Ignacio Aguado com a vicepresident, en un gabinet en el qual l'expresident regional, Ángel Garrido, serà conseller de Transports, Alberto Reyero dirigirà la cartera de Polítiques Socials; Marta Rivera de la Cruz ostentarà la Conselleria de Cultura i Turisme i l'independent Manuel Giménez estarà al capdavant d'Economia, Competitivitat i Ocupació.





Aquesta previst que dimarts prenguin possessió del seu càrrec els consellers designats en el nou Govern regional, que passarà a tenir 13 integrants en el Consell de Govern.





Per a aquesta nova etapa en la regió, que s'estrena per primera vegada govern en coalició entre PP i Cs, Ayuso reivindica la llibertat com l'eix central d'aquesta nova legislatura i té entre els seus objectius aplicar i "la major rebaixa" d'impostos de la història i "compensar la voracitat fiscal" del Govern central del PSOE, tal com va manifestar en el debat d'investidura.





També va subratllar en la seva investidura altres mesures com l'ampliació de la línia 3 de Metro i la posada en marxa d'abonament transport gratuït per a majors de 65 anys, reduir la llista d'espera sanitària a la meitat, mesures de conciliació amb incentius a empreses, juntament a deduccions en la compra d'habitatge i més habitatge social, entre d'altres qüestions.





Al seu torn, ha manifestat el seu compromís en la defensa de la unitat d'Espanya, a "lluitar contra el masclisme i qualsevol abús o discriminació, no contra els homes" i va fer una menció especial en el seu discurs del ple d'investidura als drets LGTBI.





Ayuso va ser proclamada el passat dimecres com a nova presidenta durant el Ple d'investidura de l'Assemblea gràcies als vots de PP, Ciutadans i Vox. Aquest dissabte es va publicar el decret que feia oficial el seu nomenament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





La investidura de la nova presidenta de la Comunitat de Madrid no va ser senzilla i es va formalitzar després de dos mesos de negociacions entre les formacions de centredreta. La seva proclamació es va desbloquejar quan Cs i PP van assumir l'últim document de Vox, que ja va avançar que es quedaria a l'oposició, perquè els seus 12 diputats donessin suport a la popular.





Ayuso va culminar així, 80 dies després de la celebració de les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig, l'aposta personal del president del PP, Pablo Casado, de mantenir la 'plaça' de Madrid, governada pels populars els últims 24 anys.





ACOMPANYADA PER CASADO EN LA PRESA DE POSSESSIÓ





Precisament el líder nacional del PP acompanyarà a la nova presidenta de la Comunitat de Madrid en la seva presa de possessió d'aquest dilluns a la qual acudiran també els exmandataris regionals Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz-Gallardón.





Segons van indicar des del PP, també acudiran a aquesta cita els presidents autonòmics de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, el seu homòleg a Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, i el president en funcions de la Rioja, José Ignacio Cendrers.





A més han confirmat la seva presència el secretari general del PP, Teodoro García Egea, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, els eurodiputats Pilar del Castillo, José Ignacio Zoido, Leopoldo López i Javier Zarzalejos, els diputats al Congrés, Adolfo Suárez Illana , Maria del Mar Blanco, Edurne Uriarte, Marcos de Quinto, o els expresidents del Congrés i del Senat, Ana Pastor i Pío García Escudero.





Així mateix, més de 70 alcaldes i altres tants portaveus municipals del PP seran presents a l'acte que començarà a les 12 hores a la Reial Casa de Correus, seu de l'Executiu regional.





En l'acte de presa de possessió de la nova presidenta regional, també hi seran presents la delegada del Govern en funcions, María Paz García, l'Arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro, el president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), Carlos Rodríguez Padró, el fiscal superior, Jesús Caballero, el president dels empresaris madrilenys, Miguel Garrido, el president de la Federació Nacional d'Autònoms, Lorenzo Amor, representants dels sindicats, rectors de les universitats madrilenyes, presidents de col·legis professionals, de l'ONCE , CERMI o FAMMA-COCENFE, entre d'altres.