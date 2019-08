La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha confirmat aquest dilluns que no hi ha hagut nous contactes amb Podem per negociar la investidura de Pedro Sánchez des de l'intent fallit de juliol.









En declaracions a la cadena Ser, ha admès que al PSOE li agradaria tenir una reunió amb els responsables de la formació de Pablo Iglesias "aviat" per millorar el programa de govern dels socialistes amb les seves aportacions i les dels diversos col·lectius amb els quals s'ha estat veient Sánchez a les últimes setmanes.





No obstant això, Calvo ha admès que el PSOE i a Podem els separen "moltes coses" en polítiques d'Estat i ha coincidit amb l'eurodiputada estatge Maria Eugenia Rodríguez Palop en què una crisi com la viscuda amb el vaixell de l'ONG Open Arms hauria generat " tensions "en un Govern de coalició.





Si les coses no canvien d'aquí al setembre, ha advertit Calvo, el paper d'Esglésies en la política espanyola tornarà a ser el del polític que va tancar el pas per segona vegada a un president d'esquerres.