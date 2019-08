Eric Calderwood: el nacionalisme marroquí va copiar els models andalusins del colonialisme franquista

S'ha escrit molt sobre el llegat d'Al-Andalus, tema que ha interessat el nord-americà Eric Calderwood, professor de la Universitat d'Illinois, que ha analitzat a 'Al-Andalus en Marruecos' (Almuzara) aquesta empremta al Marroc contemporani i el fa de forma fart polèmica perquè diu que va ser utilitzada tant com a justificació del colonialisme espanyol, com així mateix va ser subliminalment acceptada a poc a poc pel nacionalisme marroquí, el que el porta a contradir l'imaginari construït interessadament sobre la influència que va tenir el colonialisme francès en el veí país.





Considera que "els intel·lectuals marroquins contemporanis comparteixen amb els escriptors colonials espanyols un conjunt d'idees sobre com es va transmetre la cultura andalusina al Marroc, sent el més curiós que aquesta tesi ha perdut la seva relació amb el manteniment de la ideologia colonial per a ser assumida com a pròpia i definitòria de la seva personalitat pels mateixos marroquins". I és que "la insistència espanyola en l'herència andalusí del Marroc que servís per justificar el colonialisme, va galvanitzar la cultura nacional marroquí que substituiria al domini colonial", el que el porta a deduir que es va produir una "sorprenent col·laboració entre el feixisme espanyol i l'elit intel·lectual marroquina".





Per a Calderwood, la cultura hispano-àrab va ser un discurs imperialista del franquisme que, estenent-se cap enrere en el temps, i a través de l'espai mediterrani, va projectar la influència cultural espanyola cap al sud, és a dir, cap al protectorat espanyol al Marroc i cap al aquest, en direcció al cor dels mons àrab i musulmà. "La 'cultura hispano-àrab' va ser una de les estratègies discursives utilitzades pels estudiosos i ideòlegs franquistes per diferenciar-se dels estudis colonials francesos sobre el Marroc i l'Islam..." i la diferència més important entre la categoria espanyola i francesa d'aquest concepte és que per la primera formava part integral de la cultura espanyola i per a la segona no era sinó un conjunt de signes diferenciadors. Va utilitzar per a això certes institucions que van desenvolupar una interessant tasca com els Instituts General Franco i Muley el Hassan de Tetuan i la Casa del Marroc del Caire, així com la col·laboració d'alguns intel·lectuals i artistes (Rodolfo Gil Benumeya, Tomás García Figueras, Mariano Bertuchi, García Barriuso, etc.)





Encara aporta Calderwood més elements per a la polèmica perquè l'historiador nord-americà opina que "tot i que Blas Infante va ser una víctima de la violència franquista, els seus escrits van ajudar a donar forma al discurs de colonialisme espanyol al Marroc sota el franquisme" (cosa que "les celebracions contemporànies de la seva obra eludeixen convenientment") perquè la fusió d'Al-Andalus, Andalusia, i el Marroc" en una sola idea i cultura que s'estén a través del temps i de l'espai... és la força motriu que impulsa el colonialisme espanyol al Marroc des de la dècada de 1930 fins a la de 1950". I per si això no fos suficient, recorda que Infant va criticar severament el nacionalisme català, al qual qualificava de "monorracial, monocultural i excloent" ja que "mentre que el pensament nacionalista català es va construir sobre nocions de diferència lingüística i racial, el nacionalisme andalús va defensar la barreja racial i cultural".





Una obra d'un autor aliè al Marroc i a Espanya que suscitarà certament debat entre els especialistes d'un i altre costat de l'estret i, per què no dir-ho, entre els polítics.