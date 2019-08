Junqueras no descarta convocar noves eleccions a Catalunya

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "convocar eleccions és una opció que no s'ha de descartar mai", cosa que tampoc descarta el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès".









Ha reiterat l'aposta pel diàleg i ha avisat que el seu partit "no necessita sobreactuar ni cridar per dir que és independentista". "Ho sap tothom. Anàvem a manifestacions de l'11-S quan érem 5.000 persones", ha insistit el líder republicà en una entrevista a Catalunya Ràdio, resposta per carta des de la presó.





Ha assegurat que la solució passa pel diàleg i la democràcia: "Només amb diàleg s'arriba a consensos. Tenim l'obligació de dirigir-nos a tots, als independentistes com nosaltres i als que encara dubten".





Ha afegit que com ERC va guanyar les eleccions generals a Catalunya, la seva estratègia està avalada: "ERC va guanyar les eleccions. Crec que això avala que l'estratègia d'ERC és correcta i que hem de fer això que dèiem: no obstaculitzar i així evitar un govern de dreta i extrema dreta ".





De la investidura a Pedro Sánchez ha declarat que ERC "no imposa línies vermelles al diàleg i a la negociació", sense renunciar, ha matisat, a l'objectiu, legítim i necessari, en les seves paraules, de la república catalana.





Sobre el pacte de JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona, que va donar la presidència a la socialista Núria Marín, ha criticat que "han dit una cosa i han fet just el contrari" i ha afegit que no entén que havent-hi una majoria independentista, regalessin la presidència al PSC.





DIADA





Sobre l'ANC i la polèmica d'alguns excàrrecs d'ERC per no voler assistir a la seva manifestació de l'11-S, ha convidat la gent a anar perquè ha assegurat que és la Diada de tots els catalans "pensin com pensin".





"La Diada ha de ser un dia de festa i reivindicació que sumi i no resti", ha postil·lat, tot i que ha dit que respecta la decisió de qui no vulgui anar.







Preguntat el líder d'ERC per les opinions de l'exdiputat Joan Tardà, ha sostingut que és una veu molt necessària i que és un dels màxims i millors exponents de la voluntat de "construir i sumar".