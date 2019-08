L'alcaldessa de Sant Cugat veu "més que dubtosa" la gestió anterior del PDeCat

L'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Mireia Ingla (ERC), ha qualificat aquest dilluns de "més que dubtosa" la gestió que van fer en mandats precedents els governs municipals de CiU i el PDeCAT.









En una entrevista d''El Periódico', la nova primera edil ha qualificat de atrafegat seu inici de mandat i ha conclòs: "Després de tants anys de govern hegemònic et trobes grans dificultats, com una gestió més que dubtosa".





L'alcaldessa republicana ha posat alguns exemples com que amb l'anterior equip de govern "hi ha una sèrie de factures que s'estan pagant sense seguir el procediment de la llei de contractes".





També ha recordat que "la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reclamat els expedients" que, segons ha afirmat Ingla, han lliurat als Mossos d'Esquadra i ha previst que hagin de tornar-ho a fer.





Ingla ha defensat haver arribat a l'Alcaldia amb els vots del PSC i la CUP i malgrat que la llista de JxCat --successora de la candidatura del PDeCAT de fa quatre anys--, fos la força més votada en les eleccions municipals de maig.





Ha argumentat que, després d'un mes i mig del nou govern que ella lidera, el canvi al capdavant de l'Ajuntament està més que justificat per "tota la gestió incompetent i que no segueix la llei" de l'anterior equip municipal.





L'alcaldessa ha defensat que el seu pacte amb el PSC i la CUP es va fer després de setmanes de converses i ha fixat com a objectius prioritaris per a la ciutat buscar solucions a problemes com l'habitatge o l'emergència climàtica.





CENTRE DE MENORS





També ha assegurat que l'Ajuntament és favorable que hi hagi al municipi un equipament per a menors migrants, una proposta que parteix de la Generalitat.





"És una responsabilitat col·lectiva donar resposta a joves que podrien ser els nostres fills (...). Em semblaria d'una gran irresponsabilitat no donar totes les facilitats", ha argumentat la primera edil.





Sobre si els habitants de Sant Cugat tenen la mateixa posició, Ingla s'ha mostrat convençuda que "la majoria de veïns consideren que aquesta era una decisió necessària" i ha recordat que el centre compta amb la presència de Mossos.





També ha defensat que el consistori tingui una pancarta reclamant la llibertat dels presos sobiranistes, recordant que entre això hi ha un santcugatenc, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva.