El Bundesbank, el banc central d'Alemanya, ha assumit una cada vegada major probabilitat que la major economia europea entri en recessió tècnica en el tercer trimestre del 2019, quan la institució anticipa que el PIB podria patir una lleugera contracció, que se sumaria a la caiguda del 0,1% registrada entre els mesos d'abril i juny.





MÉS INFORMACIÓ Alemanya, amenaçada per la recessió





"En general, l'acompliment de l'economia podria tornar a declinar lleugerament", adverteix el Bundesbank en el seu últim butlletí mensual, on assenyala com a principal factor responsable de la pèrdua d'activitat de la persistent recessió que travessa el sector industrial, ja que les dades més recents "apunten a una caiguda igualment significativa en el trimestre actual".





De confirmar-se la contracció del PIB germànic entre els mesos de juliol i setembre, Alemanya entraria en recessió tècnica, quan s'encadenen dos trimestres consecutius de caiguda de l'activitat, per primera vegada en sis anys, després que l'economia d'Alemanya patís una contracció del 0,4% en el quart trimestre del 2012 i del 0,5% en els tres primers mesos de 2013.





En la seva anàlisi, la institució presidida per Jens Weidmann reconeix que el final de la recessió que travessen les fàbriques alemanyes "no s'entreveu encara", el que podria arribar a afectar negativament de manera gradual a l'evolució d'alguns segments del sector serveis.





Així mateix, el banc central d'Alemanya adverteix que la frenada en el creixement de la 'locomotora europea' comença a deixar-se notar en el mercat laboral alemany. D'aquesta manera, apunta que el creixement de l'ocupació observat durant la primavera "va ser molt més lent que en trimestres anteriors".





Malgrat el pessimisme de la seva anàlisi més recent sobre l'economia d'Alemanya, el Bundesbank sosté que des de la perspectiva actual el resultat segueix sent obert, assenyalant que aquest dependrà en bona mesura de si hi ha una recuperació de les exportacions, i, per tant , de la indústria, abans que l'economia domèstica es vegi afectada en major grau.





L'economia d'Alemanya, la més gran d'Europa, va registrar entre abril i juny una contracció de l'activitat del 0,1% en comparació amb el primer trimestre del 2019, quan el PIB germànic va créixer un 0,4%, segons va confirmar la setmana passada l'Oficina Federal d'Estadística (Destatis), que va atribuir en part aquesta caiguda a l'evolució de la balança comercial internacional, atès que les exportacions van registrar una major baixada trimestral que les importacions, mentre que la demanda domèstica va tornar a tenir una contribució positiva, amb un increment del consum de les llars respecte del primer trimestre, així com de la despesa pública.





La caiguda de l'activitat en el segon trimestre i el risc de recessió ha fet saltar les alarmes al Govern de coalició liderat per Angela Merkel, que, segons 'Der Spiegel', estaria estudiant la posada en marxa d'un pla d'estímuls fiscals per reactivar el creixement encara a costa d'engreixar el deute públic.