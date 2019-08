Totes les repercussions de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina

Trump va avisar, va amenaçar i va complir. Considerava que havia de posar punt i final al que ha denominat "transvasament no just de tecnologia cap a la Xina" en perjudici de la producció nord-americana. Xina va reaccionar i va amenaçar dient que no es quedarien de braços creuats i s'implementarien aranzels anàlegs en intensitat i força.









