Espanya i Grècia són els països europeus que més immigrants acullen en el que va d'any, de fet copen el 80 per cent d'aquestes arribades.









Enmig de la crisi de l'Open Arms, que aquest dimarts compleix 19 dies al mar Mediterrani buscant un port segur per a les persones rescatades de l'aigua, ha tornat del debat sobre la capacitat que té la Unió Europea per rebre aquestes persones.





Fora de la Unió Europea, països com Turquia o Jordània, acullen més de quatre milions de refugiats cada un, segons dades d'Aministia Internacional, que insisteix que els països més rics no són els que més acullen.





Des del Ministeri de l'Interior d'Espanya i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM), Itàlia ha registrat un descens dràstic en el nombre d'arribades de persones migrants si es compara 2019 amb 2018.





Des de l'1 de gener fins al 11 d'agost, Espanya i Grècia copen prop del 80 per cent de les 55.698 arribades a Europa.





Espanya va rebre 17.442 persones, la majoria per mar (14.168) per mar i la resta (3.274) per terra. Grècia va rebre 26.446 immigrants. En aquest mateix període, la Itàlia de Salvini ha rebut 4.169 persones.