Nou acte vandàlic a les Festes de Gràcia. Si la setmana passada uns individus van destrossar un decorat amb temàtica índia a la plaça del Nord, aquesta matinada un grup de persones ha incendiat el decorat que els veïns havien muntat al carrer de la Llibertat.









En total, s'han cremat uns 40 metres quadrats de decoració. Les flames, que van començar a les 4:25 de la matinada, també han afectat la façana de l'edifici número 26 del carrer Torrent de l'Olla, així com l'interior de la finca.









LA COMISSIÓ DE FESTES, CONSTERNADA





"Aquesta matinada, uns desgraciats (per no dir coses més fortes) ens han cremat part del guarnit, posant en perill els veïns dels blocs propers. (...) Estem consternats amb el que ha passat aquesta matinada, això va més enllà del fet de no respectar el guarnit", ha denunciat la comissió de festes d'aquest carrer en un escrit al seu mur de Facebook.









Així era l'aspecte del carrer prèviament a l'incendi:









INVESTIGACIÓ EN CURS





El regidor del districte barceloní de Gràcia, Eloi Badia, ha destacat aquest dimarts que els Mossos d'Esquadra investiguen l'incendi de l'engalanat del carrer Llibertat per la Festa Major de Gràcia "amb la hipòtesi que pot haver estat provocat".





Es tracta de "un fet aïllat que no havia passat mai", ha destacat en declaracions als mitjans el regidor, que ha lamentat que s'hagi produït aquest incendi, que ha començat sobre les 4.30 hores i ha danyat l'engalanat --inspirat en l'Atlàntida-- i ha afectat un pis i un local.





La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, ha coincidit a assenyalar que "hi ha indicis que podria ser provocat" i ha demanat esperar que acabi la recerca de Mossos per a valorar l'incendi, al qual primer va arribar la Guàrdia Urbana, que va retirar part de l'engalanat per a evitar que el foc es continués propagant, ha explicat.