Un mort i nou ferits en xocar un cotxe i un bus a Amposta

Una persona ha mort i nou més han resultat ferides en una col·lisió frontal d'un turisme amb un autobús al quilòmetre 328 de l'AP-7 a Amposta (Tarragona).









L'avís per accident s'ha rebut a les 4.25 de la matinada de dimarts, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, i la persona morta era la conductora del cotxe.





Dels nou ferits -del autobús-, sis són ferits menys greus i tres de lleus, i han estat traslladats a l'Hospital d'Amposta i al de Verge de la Cinta de Tortosa.





A causa del sinistre, la circulació s'ha interromput en els dos sentits de la marxa en 25 quilòmetres de l'AP-7, i els vehicles estan sent desviats en sentit sud per la sortida 41 i en sentit nord per la 42, ambdues per dirigir-los a la N-340.





Fins al lloc de l'accident s'han traslladat 14 patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit efectius de Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que a més ha activat el servei de suport psicològic.





Les nou persones ferides han rebut l'alta dels centres hospitalaris en els quals estaven ingressats passades les 13.00 hores, ha informat el Servei Català de Tràsnit (SCT).