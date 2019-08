Els danesos ho tenen clar: Groenlàndia no està en venda

La proposta de Trump no ha caigut gens bé a Groenlàndia. El president dels Estats Units va llançar la setmana passada la proposta de comprar a Dinamarca el territori autònom de l'oceà Àrtic.





La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha respost amb contundència al suggeriment del líder dels EUA .: "Groenlàndia no està en venda". Frederiksen ha afegit que l'illa té el seu propi govern i institucions des de 2009, quan es va constituir com a territori autònom, per la qual cosa Dinamarca tampoc podria prendre aquesta decisió en nom dels illencs.





"És una discussió absurda, i Kim Kielsen (president groenlandès) ha deixat clar que no està en venda. I aquí acaba la discussió", ha tancat la primera ministra.









NO ÉS UNA PROPOSTA INÈDITA





No és la primera vegada que Estats Units proposa adquirir l'enorme territori groenlandès. Harry Truman va tenir la mateixa idea després de la Segona Guerra Mundial i va oferir 100 milions de dòlars al govern danès. Molts analistes nord-americans han comparat aquests dies la hipotètica adquisició de Groenlàndia amb la compravenda al segle XIX de Louisiana i Florida, comprada als francesos i els espanyols, respectivament.





En l'interès de Trump per la major illa del món pesa tant la seva riquesa en recursos naturals com la seva importància geoestratègica; de fet, al nord de l'illa ja es troba la base aèria de Thule, un recinte militar nord-americà importantíssim per mantenir el sistema de radars i sensors de l'Exèrcit de l'Aire dels EUA





El president dels Estats Units té previst visitar Dinamarca el 2 i el 3 de setembre, encara que després de les paraules de la primera ministra sembla que el polèmic assumpte s'ha caigut de l'agenda.





No obstant això, Trump encara ha tingut temps aquest dimarts de publicar al seu compte de Twitter un mem en què es veu una enorme Torre Trump que s'eleva sobre un plàcid paisatge àrtic de Groenlàndia. L'home més poderós del món ha afegit en un deix d'humor: "Prometo no fer-li això a Groenlàndia!". En dues setmanes veurem com s'agafen la broma als danesos.