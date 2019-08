Endesa crea un anell elèctric a Tarragona per millorar el servei al barri de Torreforta

Endesa ha creat un anell elèctric per "reformar i millorar tecnològicament" part de la xarxa elèctrica de mitja tensió al barri de Torreforta de Tarragona, amb l'objectiu d'incrementar el qualitat i la continuïtat del subministrament a 5.682 clients.









Segons un comunicat de l'empresa, l'obra, que ha tingut una inversió de 23.000 euros, ha consistit en la creació d'un anell elèctric --mitjançant l'extensió d'un nou tram de cable subterrani d'última generació al barri, el que ha permès connectar tres centres de transformació-- i la reforma d'un centre de transformació.





D'aquesta manera, la xarxa ha quedat monitoritzar possibilita que, en cas d'incidència o indisposició d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa.





S'ha aprofitat l'operativa per modernitzar un centre de transformació, en el qual s'han substituït les tradicionals cabines elèctriques per unes d'última generació, i la companyia ha assegurat que la tecnologia és "més segura per a les persones que han de manipular-la i també és més robusta de cara a suportar ambients humits i salins, com és el cas de zones properes a la costa".





S'ha introduït també un equip d'actuació remota i un sistema de comunicacions que permetrà "accionar a distància els dispositius de maniobra del centre de transformació" des del centre de control d'Endesa a Barcelona, evitant la necessitat de desplaçar a equips sobre el terreny en cas d'incidència.