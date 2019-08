Mor una dona de 90 anys pel brot de listeriosi a Andalusia

Una pacient de 90 anys afectada pel brot de listeriosi per carn metxada ha mort la passada nit a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, mentre que altres 34 nous casos van ser confirmats aquest dilluns, 31 d'ells a Sevilla, dos a Cadis i un a Huelva, de tal manera que el nombre total de casos confirmats des de l'inici de l'alerta, activada el passat 15 d'agost, és de 114.









La pacient morta la passada nit estava ingressada amb meningoencefalitis a l'UCI i va passar a pal·liatius divendres passat, segons ha indicat la Conselleria de Salut i Famílies.





El nombre de pacients hospitalitzats és de 53 (el dia anterior eren de 56), d'ells 18 són dones embarassades (el dia anterior eren 15).





Hi ha dos pacients a la UCI (el dia anterior eren 5). Entre els ingressats hi ha dos nounats.





La distribució per províncies és la següent: Sevilla, 35; Huelva, 7; Cadis, 5; Màlaga, 6; a la resta de províncies andaluses no hi ha ingressats.